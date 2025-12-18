IU《苦盡柑來》旺整年 劉宇寧《書卷一夢》、《折腰》助發光！奪演員榜冠軍

劉宇寧憑藉《折腰》人氣超旺。八大提供

LINE TODAY年度企劃「LINE TODAY聚光賞」公布「2025十大追劇榜」票選結果。冠軍由IU和朴寶劍聯手主演的韓劇《苦盡柑來遇見你》拿下。另一項「年度戲劇發光者」票選活動，中國小生劉宇寧獲得第一，IU第二、台灣視后鍾欣凌則是第三名。

劉宇寧今年憑藉《書卷一夢》、《折腰》人氣爆棚，獲得逾3萬票拿下「年度戲劇發光者」演員票選活動第一名；第二名是韓劇《苦盡柑來遇見你》女主角IU；金鐘視后鍾欣凌以《回魂計》、《拜六禮拜》兩部戲中反差極大角色拿下第三名。

十大追劇榜依序為韓劇《苦盡柑來遇見你》、英劇《混沌少年時》、韓劇《未知的首爾》、韓劇《妳和其餘的一切》、日劇《小鎮星熱點》、台劇《星空下的黑潮島嶼》、韓劇《外傷重症中心》、美劇《片廠風雲》、日劇《宛如阿修羅》、日本動畫《膽大黨第2季》。

IU主演的《苦盡甘來遇見你》叫好叫座。翻攝IG@netflixtw

十大追劇榜唯一台劇！《星空下的黑潮島嶼》爭光

《苦盡柑來遇見你》一劇的催淚感動度在台、韓皆博得超高聲量，不僅女主角IU接連摘下青龍獎及首爾電視節的演技大獎，她和朴寶劍在本月初於高雄舉辦的AAA再度共同獲得「最佳情侶獎」，聲勢可說是旺了一整年。唯一上榜的台劇《星空下的黑潮島嶼》由王識賢、黃河、吳念軒、曹佑寧等人主演，因其時代考究與製作質感，10月金鐘獎時一舉摘下攝影及歌曲等6獎項。

而在「十大台劇榜」中，依排名則為《星空下的黑潮島嶼》、《回魂計》、《我們與惡的距離 II》、《忘了我記得》、《化外之醫》、《童話故事下集》、《零日攻擊》、《拜六禮拜》、《如果我不曾見過太陽：一部曲》、《我們六個》。



