IU、邊佑錫歷代級組合！《21世紀大君夫人》劇照曝光 財閥千金與王室次子的階級差羅曼史確定2026上半年開播

先婚後愛的「王世子×財閥千金」題材光聽就很到位，更何況組合還是IU和邊佑錫，難怪一公開就轟動全網！《21世紀大君夫人》終於釋出首波劇照，兩人同框的畫面瞬間衝上韓網熱搜，財閥千金與王室次子的設定強烈又新鮮，站在一起就讓粉絲直呼「這組合真的太夢幻啦」。MBC宣布該劇將在2026年上半年播出，氣勢直接把期待值推到最高。

《21世紀大君夫人》劇照

故事背景設定在二十一世紀的君主立憲制大韓民國，跨階級的兩人因契約婚姻而展開命運交會。邊佑錫在《背著善宰跑》爆紅後再接大型羅曼史，加上IU在《苦盡柑來的我們》的亮眼表現，這組合本身就自帶熱度，也難怪全球粉絲都在敲碗開播。

《21世紀大君夫人》劇照

在二十一世紀的君主立憲制 跨越階級的羅曼史

《21世紀大君夫人》將世界觀設在現代的大韓民國，但保留皇室制度，使這場愛情在現代背景中帶著古典緊張感。故事描述擁有亮眼外貌、財力與智慧的財閥家二女兒成熙珠，雖然出身豪門，卻因「平民」身分無法獲得真正的社會認可。她擁有一切，唯獨缺乏能翻轉命運的地位。

另一邊的李安大君作為王的二兒子，看似尊貴，卻因制度限制「什麼都沒有」。他的生活被無形枷鎖困住，只能壓抑自己的想法與情感。成熙珠與李安大君兩人懷抱各自的遺憾，因此決定簽訂契約婚姻，以彼此交換人生中唯一缺乏的東西，並在過程中逐漸走向真正的情感與認同。

IU飾演財閥千金「成熙珠」 擁有一切卻因平民身分感到煩悶

IU此次飾演財閥家第二順位繼承人成熙珠，外貌、能力、智慧都近乎完美，勝負欲強烈，是天生的經營者。然而她始終介意自己的平民身份，認為這會成為她人生的阻礙。劇中她選擇與王室成員李安大君締結契約婚姻，只為獲得唯獨欠缺的「地位」。

今年IU因《苦盡柑來的我們》演技再度獲得肯定，這次的新角色讓粉絲更加期待。劇照釋出後，華麗的造型立刻引起熱烈討論，許多觀眾更表示「光看服裝就知道IU又要開始辦時尚秀了」。

邊佑錫飾演王室次子「李安大君」 一無所有的尊貴身分

邊佑錫在劇中飾演李安大君，是個除了王族身分之外一無所有的男人。雖然外界視他為國民最喜愛的皇族成員，但所有光鮮亮麗的表象底下，都藏著被壓抑的情感。他習慣隱藏自己，不奢望擁有更多，只能在制度中度日。

隨著與成熙珠締結契約婚姻，他看見了與自己相似卻選擇不同道路的她，也因此產生全新的內在變化。邊佑錫自《背著善宰跑》爆紅後備受矚目，這次以貴氣十足的皇室造型再度吸引粉絲，「帥到新高度」的劇照更在韓網瘋傳。

《21世紀大君夫人》劇照

兩人上一次合作是《步步驚心：麗》 時隔八年再聚焦點十足

IU與邊佑錫其實在2016年的《月之戀人—步步驚心：麗》中合作過。當時邊佑錫飾演IU穿越前的前男友，是個騙錢又腳踏兩條船的渣男，讓角色備受討論。事隔多年再重逢，這次從前任關係變成站在彼此身邊的核心人物，粉絲都期待他們會擦出什麼樣的新火花。

導演、編劇強強聯手 劇本獲MBC徵集大賽優秀獎

《21世紀大君夫人》由《金秘書為何那樣》《還魂》朴峻華導演執導，劇本則來自2022年MBC劇本徵集大賽優秀獎作品，由新人編劇劉雅仁執筆。評審給予高度評價，表示「這是一部將君主立憲制的設定以現代手法巧妙詮釋的浪漫作品，故事以男女主角強烈的慾望為起點，逐漸發展為浪漫愛情故事」。

本劇由MBC與Kakao Entertainment共同製作，原定2025年底開播，後延至2026年上半年推出，也使其成為許多觀眾認定的「必看名單」。

配角卡司同樣亮眼 魯尚炫、孔升妍等人加入

除了兩大主角外，配角群也十分吸睛。魯尚炫飾演政治世家出身的閔正宇，是李安大君從小到大的好友，隨著朋友的身分轉變，他在財閥與皇室的角力中也將面臨動搖。孔升妍則飾演家族曾出過四位王妃的尹怡朗，為家族的未來全力以赴。其他演出者還包含劉秀彬、李妍、蔡書安、朴俊勉等人，為作品增添更多戲劇張力。

（圖片來源： Disney+）

