IU、邊錫佑 皇室級劇照震撼曝光！《21世紀大君夫人》美到當王妃，網友叫喊：「根本2025版的宮野蠻王妃！」

（圖／翻攝自網路）

「國民女神」IU 與「純愛男神」邊佑錫正式合體！全新浪漫愛情劇《21世紀大君夫人》由 IU、邊佑錫、魯尚炫、孔升妍領銜主演，未上映先轟動！劇情講述財閥次女「成熙珠」（IU 飾）與一無所有的王室大君「李菀」（邊佑錫 飾）為擺脫階級束縛而簽下契約婚姻，展開命定愛戀，預計 2026 年播出，已被韓網封為「年度大勢韓劇」。

（圖／翻攝自網路）

IU 劇照美到不真實！真正的大君夫人降臨

官宣劇照一公開，全網瞬間暴動。IU 身穿濃紅宮廷禮服、戴上鑽冕，肩部薄紗與蓬鬆裙襬交織出皇室線條，氣場優雅卻冷靜，宛如精緻油畫活過來。另一套刺繡珠鑽長禮服則在光源下折射銀亮光芒，眼神沉靜又篤定，完全是「大君夫人」本尊，更被譽為2025宮野蠻王妃版。

（圖／翻攝自網路）

打造 IU 同款仙氣妝！粉紫 × 霜色大地一次收齊

今年冬季最值得收藏的就是 IU 代言的粉紫仙氣妝與霜色大地眼頰。雅詩蘭黛推出「薰衣草之吻」系列，水啵啵琉璃潤唇膏限定版一次帶來 07晶透薰紫、08紫戀幻境、09微醺桑果（IU 同款） 三色，校正暗沉、提亮膚色超有感；粉持久完美鎖妝氣墊也換上冰透紫新裝，打造她最擅長的輕透底妝。

ESTEE LAUDER雅詩蘭黛水啵啵琉璃潤唇膏 薰衣草之吻限定版（07晶透薰紫／08紫戀幻境／09微醺桑果）3g / 990元（圖／品牌提供）​

ESTEE LAUDER雅詩蘭黛粉持久完美鎖妝氣墊粉餅 SPF45/PA+++ 薰衣草之吻限定版 /（圖／品牌提供）

另外，想要像IU的眼睛戴有點憂鬱氣質感，推薦可以大地色系最強款眼影，SUQQU 本季推出三款「霜色大地」眼彩盤——S01霜落葉（自然裸棕）、S02霜華（紫棕暖調）、S03霜來（冷灰藍棕），一盤即可畫出深邃卻乾淨的冬日眼妝，搭配晶采柔艷頰彩 112咲結（珊瑚×粉紅）與 113冬織（粉紅×紫打亮），整體妝感清透、柔光、毫不厚重，是今年最美的冬系色調。

SUQQU 晶采盈緻眼彩盤 S01霜落葉／S02霜華／S03霜來 6.2g / 2,600元（圖／品牌提供）

SUQQU 晶采柔艷頰彩 112咲結／113冬織 6.4g / 2,200元（圖／品牌提供）

IU 秋季私服穿搭也瘋搶！NB 204L × 471 百搭主角登場

IU 身為 New Balance 亞太區形象大使，示範 NB 最強配色，把她標誌性的自然感與清新魅力發揮到極致：寶藍足球上衣 × 薄荷綠 204L 清爽又有個性；白色 LOGO 上衣 × 拿鐵棕 471 是週末最完美奶茶系穿搭；橘黃色上衣 × 草地綠 471 則讓她多了幾分俏皮亮度，是粉絲爭相仿效的三套必學 LOOK。

IU 演繹 New Balance 471 鞋款（圖／品牌提供）

NB 204L 承襲 70’s 跑鞋輪廓，修長線條與金屬鞋面細節打造俐落時髦感；471 則以輕盈薄底與柔霧色調走紅，像 拿鐵棕、草地綠、質感白 都是今年最受韓妞喜愛的日常百搭色。

IU演繹 New Balance 204L 鞋款，有多種時髦色選！（圖／品牌提供）

