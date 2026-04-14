IU、Winter最愛的小泡芙！韓職投手竟是禁忌？王彥程分送遭拒吃原因曝光

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娛樂中心綜合報導

aespa的Winter（左）與Blackpink的Jennie（右）都被認證喜愛台灣小泡芙。

台灣堪稱是「國民外交零食」的小泡芙，近年意外成為不少韓星認證來台、或節目受訪時會提到的必吃名單。包含韓國天后IU曾被粉絲整理出鍾愛小泡芙，韓國天團Blackpink成員Jennie也曾點名提過小泡芙口味，aespa的Winter更對小泡芙相當偏愛，怎料這款被當成甜點神物的零食，卻在韓職（KBO）韓華鷹隊選手休息室踢到鐵板，真正原因曝光。

韓華鷹發展的台灣投手王彥程，近日在球隊公開的YouTube訪問影片裡分享，自己前幾天特地把小泡芙分送給隊友，還想說如果大家喜歡，之後再請台灣親友多帶一些；結果居然在休息室遭婉拒。

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工作人員向王彥程表示小泡芙對投手而言不太吉利。（圖／翻攝自YouTube@Eagles TV）

現場南韓工作人員一句話點破關鍵，表示：「在韓國，小泡芙的名稱叫作全壘打球餅乾，所以很多投手是不吃的。」，對投手來說是禁忌不太吉利，因此不少投手會選擇「避吃」圖個安心。王彥程聽完一臉問號，隨即秒懂苦笑回應：「那我休賽季再吃。」王彥程一聽立刻理解：「對投手來說不太好聽，好我休賽季的時候再吃。」

有趣的是，韓華鷹似乎也看準台灣球迷關注，近來球隊官方YouTube內容會加上正體中文字幕，王彥程在影片中也直呼「太棒了、很有心」，還大方邀請隊友以後來台灣玩，笑說自己花蓮人、但訓練多在台北，「你們要來我就去台北找你們。」

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