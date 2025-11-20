IUCN確認長頸鹿分四種 差異堪比北極熊與棕熊

無數玩偶模仿牠的樣子，長長的脖子，大人小孩都能一眼認出。這個超高人氣的動物，就是長頸鹿。

野生的長頸鹿都生活在非洲，雖然毛色跟外形有別，但過往認為，所有長頸鹿屬於同一個物種（Giraffa camelopardalis），再細分為9個亞種。如今，更多科學證據顯示，長頸鹿應該歸類為四種。

差異堪比北極熊與棕熊

2016年，奈米比亞的長頸鹿保育基金會（GCF）對非洲長頸鹿的進行了基因定序，發現長頸鹿其實差異很大，「就像讓北極熊跟棕熊相比」，因此建議分為四個物種──馬賽長頸鹿（Giraffa tippelskirchi）、北非長頸鹿（Giraffa camelopardalis）、網紋長頸鹿（Giraffa reticulata）和南非長頸鹿（Giraffa giraffa）。

廣告 廣告

不過，僅憑這些資料仍不足夠，世界自然保育聯盟（IUCN）研究團隊檢視遺傳資料後，再加上長頸鹿頭骨大小、頭形、地理分布等，進一步確認長頸鹿應分為四個獨立物種，並於今年8月公布報告，確認新的分類方式。

新分類有助量身制定保育策略

一般人或許不在意長頸鹿是一個物種、還是四種不同的物種。領導研究的IUCN研究員布朗（Michael Brown）解釋，確切的分類很重要，科學家可藉此了解個別的族群量、生存威脅和保育需求。若都視為相同物種，就無法正確指出問題。

北非長頸鹿分布於剛果民主共和國、南蘇丹和中非共和國，主要威脅是武裝衝突和盜獵，受威脅程度最高一種。野外的數量僅剩7037隻，較1995年減少了70%。

網紋長頸鹿生活在肯亞、索馬利亞和衣索比亞的疏樹草原（savanna）或森林草原（wooded grassland），數量約2萬1000隻。因遷徙的緣故，可能與其它長頸鹿的物種雜交。

馬賽長頸鹿主要分布在肯亞、坦尚尼亞、烏干達，身上有美麗的葉子狀紋路。由於開闊的稀樹草原被開墾為牧場和農田，正面臨棲地喪失的壓力，數量約4萬4000隻。

南非長頸鹿是四種長頸鹿中數量最多的。由於保育計畫有成，數量較1995年增加了一倍，野外約有6萬9000隻，分布於南非、安哥拉、尚比亞和莫三比克等地。

長頸鹿保育基金會保育總監芬尼西（Julian Fennessy）說，這次的修正十分重要，不同種長頸鹿面臨不同的生存威脅。確立物種分類後，便可以因應牠們的特殊狀況訂定不同的保育策略。