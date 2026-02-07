中央社

IURC代表團訪問高雄市府 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

歐盟「國際城市夥伴計畫」（International Urban and Regional Cooperation, IURC）代表團6日訪問高雄，與市府交流智慧運輸應用及智慧醫療等議題。（高雄市政府行政暨國際處提供）

中央社記者林巧璉傳真 115年2月7日

