IVE、LE SSERAFIM 都在瘋！「Hippers 手機裝飾」爆紅，蒙奇奇、Sonny Angel 超可愛

不難發現，自從 iPhone 17 上市後，大家對「手機裝飾」的熱情一路飆升！除了鏡頭貼紙、掛繩之外，近期韓國超火的新玩法就是手機裝飾「Hippers」。編輯最近也在不少韓國愛豆、韓妞的自拍中瘋狂看到 Hippers，它是附有黏膠的小型立體公仔，只要貼在手機殼上，就能立刻打造專屬風格，讓你對鏡自拍時瞬間抓住所有視線。可愛又有存在感，難怪成為最新洗版潮流！



哪些韓星也在瘋 Hippers 手機裝飾？

近期刷偶像的鏡子自拍時，你一定也被手機上那顆可愛的 Hippers 第一眼吸住！用 Hippers 裝飾手機已經成為最新風潮。角色種類超多，貼手機、擺房間都能瞬間展現個人喜好與氛圍感。像 IVE 的 Rei、金秋天、LE SSERAFIM 的 Sakura、中村一葉、aespa 的 Winter 也已紛紛入坑，把 Hippers 貼在手機上拍出超吸睛的鏡子自拍，讓這股熱潮越燒越旺！Hippers 不只用在手機上，還能貼在電腦螢幕、相框、行李箱甚至汽車內作為小裝飾，讓任何物品一秒變得更有個性。

近期刷偶像的鏡子自拍時，你一定也被手機上那顆可愛的 Hippers 第一眼吸住 圖片來源：IG@39saku_chan

現在越來越多 IP 都加入 Hippers 行列，其中最熱門的當然是 Sonny Angel（趴趴天使） 與蒙奇奇 Monchhichi，常常一上架就被秒搶。其他像 吉伊卡哇、蠟筆小新、三麗鷗、倉鼠君 等，也都是 MZ 世代的超愛角色，選擇越來越多，根本讓人忍不住想全系列收藏！

越來越多 IP 都加入 Hippers 行列 圖片來源：IG@sonnyangelkorea

