IVE小巨蛋連開三場演唱會 門票完售！時間地點、售票時間、VIP套票內容一次看

持續關心中職話題，本季的味全龍隊開季戰績維持在A段班，主要在於打擊端有一名剛竄出來的新星，他是年僅21歲的游擊手劉俊緯，上周對樂天桃猿之戰轟出追平三分砲，打響他的知名度，同時也引起龍迷的熱烈討論，因為他和經典賽國手張政禹都鎮守游擊大關，該讓誰先發上場，成了總教練葉君璋頭痛的問題。

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