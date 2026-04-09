IVE小巨蛋連開三場演唱會 門票完售！時間地點、售票時間、VIP套票內容一次看
韓國人氣女團IVE去年10月展開第二次世界巡迴演唱會《SHOW WHAT I AM》，並宣佈9/11、9/12將在台北小巨蛋開唱，兩場演出火速完售，再宣布9/13加場，門票於4/8在拓元售票系統開賣。IVE今年2月推出第2張正規專輯《REVIVE+》，這次巡演橫跨亞洲、歐洲、美洲與大洋洲，規模全面升級，除了帶來多首最新歌曲，招牌歌曲《I AM》、《ELEVEN》、《LOVE DIVE》等也都在歌單之上。IVE成員在演唱會上也有個人舞台以及特別舞台演出，讓台灣DIVE（官方粉絲名）超級期待。IVE演唱會時間地點、售票時間、票價座位、粉絲福利、必聽歌單一次看。
IVE演唱會｜時間地點
演出日期：
2026/09/11（五）19:00
2026/09/12（六）18:00
2026/09/13（日）18:00 #加場
演出地點：台北小巨蛋
IVE演唱會｜加場售票時間
售票時間：2026/04/08（三）11:00
售票平台：拓元售票
注意事項：
本場全座位，請對號入座。
110公分以下兒童不得進入3樓。2、3樓觀眾勿站立跺腳，以拍手取代跳動。
每張票券外加系統服務費200元。
演出日前5日開放取票，於ibon取票時無須支付取票手續費。
IVE演唱會｜票價、座位圖
演出票價：$5,800 / $4,800 / $3,800 / $2,800 / $2,300 / $800
座位圖：
IVE演唱會｜限量VIP套票
VIP套票價格：$7,800
福利內容：演前Soundcheck、優先入場、VIP 掛繩和吊牌一組、周邊商品優先購買權（限演出現場有販售時）。
IVE演唱會｜必聽歌單
《LOVE DIVE》
《After LIKE》
《I AM》
《Kitsch》
《ATTITUDE》
《ELEVEN》
《해야 (HEYA)》
《Baddie》
《REBEL HEART》
《BLACKHOLE》
《BANG BANG》
（影片來源：STARSHIP YouTube，若遭移除敬請見諒）
💠更多演唱會懶人包💠
● CNBLUE演唱會：6/13 高雄流行音樂中心開唱
● ITZY演唱會：6/27 高雄巨蛋開唱
● EXO演唱會：7/18 高雄巨蛋開唱
● SEVENTEEN小分隊DxS演唱會：7/25 高雄巨蛋開唱
● back number演唱會：8/22、8/23 台北小巨蛋開唱
其他人也在看
WBC國手vs.游擊砲誰先發 味全龍甜蜜負擔｜#鏡新聞
持續關心中職話題，本季的味全龍隊開季戰績維持在A段班，主要在於打擊端有一名剛竄出來的新星，他是年僅21歲的游擊手劉俊緯，上周對樂天桃猿之戰轟出追平三分砲，打響他的知名度，同時也引起龍迷的熱烈討論，因為他和經典賽國手張政禹都鎮守游擊大關，該讓誰先發上場，成了總教練葉君璋頭痛的問題。
曾沛慈登《浪姐7》人氣狂飆！動力火車大讚師妹 下一秒搞笑發言
【緯來新聞網】「動力火車」5月將在台北小巨蛋舉辦3場演唱會、門票全數完售，忙著籌備演出不忘熱心公益，
差點爆雷巡演歌單！MAMAMOO輝人鬆口「已決定」急踩煞車 笑喊：講了會被罵
韓國女團MAMAMOO成員輝人睽違4個月再度來到高雄，趕在連假最後一天，昨（6日）於高雄流行音樂中心開唱，以樂團編制打造全新舞台氛圍。她接連演唱〈Make Me Happy〉、〈Breeze〉、〈TRASH〉等多首個人作品，還驚喜翻唱告五人的〈我想要佔據你〉，直呼歌名與歌詞「很能表達自己的心情」。
演唱會前「吃麻糬」有助憋尿？！專家解密：蜂蜜蛋糕也有效...
隨著四月份國內演唱會檔期密集，蔡健雅、鄧紫棋、游鴻明、丁噹等多位歌手將陸續開唱，許多觀眾為了避免在演唱會中途排隊上廁所而錯過精彩表演，開始尋求各種解決方案。日前南韓女子團體TWICE來台開唱時，有粉絲在社群媒體上分享一項發現：演唱會前食用麻糬，可以有效減少演唱會後半場的尿意困擾。專家指出，這說法其來有自，關鍵在於其澱粉結構屬於「支鏈澱粉」。支鏈澱粉的消化過程較為緩慢，在人體內停留時間較長，能夠有效保留水分，進而減少尿液的生成。
李芷婷相隔5年舉辦巡演 曝低潮心聲：跟孤獨共處
暌違五年重返巡演舞台，李芷婷也表示希望透過這次巡迴讓歌迷重新認識自己，「我想讓大家看到一場很真實的演唱會，也希望先成為大家的傾聽者，再成為替大家抒發情感的人。」此外，於此次視覺海報中，她以搞怪、大笑展現本色，那份隨性是她從未改變的特質，也象徵撕下標籤後最...
全台唯一精品藝術跨界殿堂 「光之間 Art Space × Black Angie」台北開幕！ 5大必看：跨國療癒系藝術家 村上隆、Chrome Hearts同場亮相
圖說：台北中山北路全新藝術地標光之間 Art Space × Black Angie 全新開幕 五層樓空間集結 […]
SJ首爾演唱會「護欄倒塌」釀3傷 厲旭自責道歉：一輩子忘不了
南韓人氣男團Super Junior上週末在首爾舉辦世界巡演《SUPER SHOW 10》一連3場演出，5日最終場卻驚傳出事！演出安可環節期間，成員厲旭走向看台區要和粉絲近距離互動，未料現場人潮因推擠，導致護欄不堪負荷斷裂，觀眾當場從看台墜落到B1樓層，造成3人受傷。厲旭當時也被嚇得抱頭，急忙轉身去找工作人員幫忙，今（4/7）日稍早發文道歉，自責「是否因為自己，粉絲才會受傷」。
李芷婷等了5年！走出低潮「宣布重大喜訊」點名大咖男星
李芷婷「海嘯來Bar」巡迴演唱會，將於5月起陸續在台北、台中、新竹、台南、高雄登場，以Live House形式打造更貼近觀眾的近距離音樂體驗，門票今（8）日中午12時開賣。暌違5年開唱，她希望透過這次巡迴，讓歌迷重新認識自己，「我想讓大家看到一場很真實的演唱會，也希望先成為大家的傾聽者，再成為替大家抒發情感的人。」
IVE加場小巨蛋連唱3天 4/8上午11:00拓元售票開賣！座位圖、VIP福利一次看
韓國大勢女團IVE今年舉辦成團後第二次世界巡演《SHOW WHAT I AM》，並將於9月11、12日登上台北小巨蛋，不過門票3日開賣後瞬間被掃光，不少粉絲哀號開賣1秒就沒票「比TWICE還難搶」。對此，主辦單位宣布9月13日加開一場，加場門票將於明日（4/8）上午11時起於拓元售票系統全面開賣。
峮峮疑密戀小15歲「源少年」成員！他變換座駕頻進香閨 經紀人回應了
中信兄弟啦啦隊女神峮峮（吳函峮）自2020年摯愛黃鴻升（小鬼）驟逝後，感情世界長期處於空窗。儘管期間曾與柯震東傳出緋聞，但皆以好友相稱。近日，峮峮身邊疑似出現新護花使者，對象是新生代男團「AcQUA源少年」21歲成員李秉諭（貢丸）。兩人不僅被拍到同款情侶衣，男方更頻繁變換車輛出入峮峮住處，對此，峮峮經紀人也回應了。
蕭薔57歲登《浪姐7》美到全網看傻！靠「9字箴言＋晚8早6作息」活成仙女 狀態好到太誇張
很多人以為這種仙女體質是天生中獎，但蕭薔大方公開了她維持體態的核心邏輯，其實就是這九個字：「發現問題，找方法解決」！她對身材的管理不是等大爆發才來救火，而是實時監控。她自曝會把衣服改得「超級小」，只要哪天感覺衣服稍微塞不進去、拉鍊變得有點緊，生理鐘的紅燈...
竹北吊車大王「超正女兒」現身賣二手車！網讚有錢又漂亮：笑容好幸福
「竹北吊車大王」胡漢龑以經營啟德機械起重工程聞名，他擁有4位妻子與14名子女（6子8女），家庭生活和諧且極度奢華。14名子女均獲照顧，遺產規劃均等分配，目前部分子女已進入公司從基層做起，協助經營百億企業。胡漢龑的女兒近日上中古車買賣網紅「阿慈車庫」頻道賣車，引發網友狂讚「她的笑容看起來好幸福。」
翻唱曾沛慈金曲遭嗆「給錢了沒」！林吟蔚怒揭真相自清：停止霸凌
對此，林吟蔚於8日透過社群平台發文回應，強調作品上架程序皆符合法規，並呼籲外界理性看待相關爭議，「請停止再對我無端的言語霸凌、羞辱、辱罵。」她表示，數位平台上架的流程均須經過授權審核，若未取得權利方同意，作品無法正式發布。面對網路質疑聲浪，林吟蔚指出：「相...
吊車大王胡漢龑女兒正臉曝光 網驚呆：笑容把我帶走
64歲竹北「吊車大王」胡漢龑，是機械起重工程董事長，年收入達30億，擁有4位妻子及14位孩子的他，鮮少對外透露家人的現況，近日，他的其中1位女兒上了中古車買賣網紅「阿慈車庫」頻道賣車，姣好面貌曝光後，讓不少網友直呼要戀愛了。
去年才傳失智！74歲李亞萍突驚爆要住院 余祥銓曝「最新病況」了
74歲李亞萍去年底與兒子余祥銓、媳婦柔柔上節目，受訪時稱罹患失智症，當時醫師告知是長年憂鬱、自閉與躁鬱影響下的併發症，已經服藥治療。事後余天透露健檢結果報告出爐，相關數值都正常。近來余祥銓和老婆柔柔受訪透露李亞萍因出外景，還喊要住院，最新病況曝光。蔡維歆
張凌赫暗戀校花學姐長這樣 「青梅枯萎、竹馬老去」肉麻情書曝光！認了想與她「海枯石爛」
28歲中國戲劇男星張凌赫因《逐玉》大受矚目，過往經歷全被「考古」，包括戀愛史也被挖出。他就讀南京師範大學時，曾以本名「張家瑋」發表過一篇高中時期暗戀過往的文章，理工男的情書文筆受到網友討論，也有網友挖出疑似他暗戀對象的照片。
鮮肉護花1／峮峮敞開心房？小15歲原子少年違規駕BMW接送回香閨
3月12日上午11點30分，峮峮戴著帽子與口罩出門，搭上多元計程車離開住處，整體打扮相當低調，似乎刻意避免被認出。約15分鐘後，她抵達台北市內湖區一間婦產科診所，但未見她到櫃檯報到或進入診間，而是在一樓角落找了個位置坐下，低頭滑著手機、似乎在聯絡事情。直到12點6分...
小S放話爬台北101憂「爬到暴斃」 賈永婕點頭：幫妳點燈歡送
藝人小S徐熙娣2025年經歷喪姊之痛，近日重返主持節目《小姐不熙娣》，至台北101探班擔任董事長的好友賈永婕。小S好奇能否點亮台北101燈光宣傳「S姐回歸」，賈永婕幽默表示可以讓小S圓夢，但條件是必須挑戰台北101公益垂直馬拉松。小S則放話笑稱：「不好意思，我只爬外面！」沒想到賈永婕卻說：「妳敢爬我就敢開放！」
短髮直接封神！李世榮顏值再升級，新造型美出新高度！
其實李世榮過去並不是第一次挑戰短髮，但這次之所以特別驚艷，關鍵在於整體細節的升級。髮型不再是貼臉的俐落短髮，而是刻意保留側邊蓬鬆弧度，讓臉型更顯立體；再搭配輕薄、帶透感的瀏海，自然修飾額頭比例。加上全新髮色的加持，讓整體造型不只清爽，更帶出精緻又時髦的氛...
李貞秀自封鈕祜祿氏！前幕僚嚇喊：問題大了
[NOWNEWS今日新聞]民眾黨立委李貞秀近期爭議連環爆，她先前才在直播中自爆，指稱新竹市長高虹安曾收受前民眾黨主席柯文哲700萬元，隨即遭黨內移送中評會處理；隨後又有媒體揭露，李貞秀正是過去檢舉高虹...