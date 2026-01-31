IVE張員瑛被嗆「早點來吧」超尬影片瘋傳 11:25到場為何出事？真相一次看
IVE張員瑛被嗆「早點來吧」超尬影片瘋傳 11:25到場為何出事？真相一次看
韓國女團IVE人氣成員張員瑛日前在首爾為羊絨品牌BARRIE站台，沒想到引爆「遲到爭議」，當張員瑛一現身時，突然有一名男記者高聲喊道：「員瑛小姐，早點來吧！」讓張員瑛當場尷尬錯愕，相關畫面也在網路擴散，而活動方也緊急出面還原真相。
張員瑛被嗆聲「早點來」引爆遲到爭議
據活動代辦公司TAXI表示，「對於29日活動中，因拍照流程不夠順暢，導致媒體久候一事，致上歉意。」並補充強調外界對藝人「現身時間」流傳部分錯誤資訊，因此希望說明完整前後經過。
活動方還原真相：張員瑛提早5分鐘到場
TAXI強調，品牌方事前告知張員瑛的抵達時間是上午11點30分，張員瑛當天已在11點25分抵達活動會場待命。但因為現場狀況導致會場前無法停車，活動執行人員才請張員瑛稍作等待，直到10分鐘後收到進場指示。代辦單位也向在寒風中等候的媒體記者，致上誠摯歉意；同時也為錯誤資訊對張員瑛造成困擾與傷害致歉。
更多鏡報報導
大S忌日倒數！韓節目直擊具俊曄雨天守墓 低聲一句「熙媛更辛苦」全場淚崩
金泰希送親姊68坪豪宅出事！30億豪宅遭查封 公司急發聲「真相」曝光
金鍾國老婆是誰？49歲「能力者」瞞5個月終於鬆口 新婚妻「身分」首曝光
不滿鄰居半夜洗澡太吵！台南廚師利刃奪命 伴屍一小時冷靜自首
其他人也在看
張員瑛好尷尬！記者嗆「早點到」再大笑 主辦道歉了
張員瑛好尷尬！記者嗆「早點到」再大笑 主辦道歉了EBC東森娛樂 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
張員瑛遭記者當眾嗆「早點來吧」 主辦出面道歉曝真相
[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導南韓人氣女星張員瑛昨（29）日出席一場戶外活動，卻因沒有準時現身而引發爭議。當天氣溫偏低，多名到場的記者在戶外久...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
大咖男星爆爽兵醜聞！違反《兵役法》恐判3年 3月24日將現身法庭
韓國人氣男團WINNER成員宋旻浩（MINO）先前因服社會服務要員期間多次無故缺勤與擅離職守，引發兵役醜聞。檢方近日確認，他已因涉嫌違反《兵役法》被起訴，案件將於3月24日在首爾西部地方法院首次開庭，宋旻浩與涉事管理人員將一同受審。開庭日期公開後，使整起「爽兵事件」再度成為外界焦點。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發表留言
歡迎回家！王奕翔率&TEAM抵台 健壯胸肌好啊嘶
人氣團體「&TEAM」應台視《超級巨星紅白藝能大賞》邀請，將在明天（31日）登上小巨蛋進行錄製，今天「台灣囝仔」王奕翔率領成員們抵達松山機場，有粉絲大喊「王奕翔歡迎回家」，迎接&TEAM的到來。&TEAM此次並非以完全體參加台視紅白，K、EJ並未出席，「NICHOLAS」王奕翔今天下午率領FUMA、自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
直擊／&TEAM缺2抵台 現場狂喊「奕翔」嘴角壓不住
直擊／&TEAM缺2抵台 現場狂喊「奕翔」嘴角壓不住EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發表留言
King＆Prince首合體來台！400台粉搶看永瀬廉髙橋海人
日本人氣團體「King & Prince」應台視《超級巨星紅白藝能大賞》邀請，將在明天（31日）登上小巨蛋進行錄製。儘管班機昨天深夜才公布，仍有大約400名粉絲到現場接機，且松山機場5點一開就有粉絲湧入，永瀬廉、髙橋海人一出現立刻掀起歡呼聲。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
橋本環奈《不良醫！》多了個爸爸 與吉田鋼太郎父女默契成亮點
日本人氣女星橋本環奈主演的冬季檔日劇《不良醫！》於friDay影音獨家跟播中，她在劇中挑戰「前不良少女卻成為醫師」的反差角色，引發話題。除了角色設定吸睛，橋本與飾演父親「潮五郎」的吉田鋼太郎之間的父女對手戲同樣成為看點。橋本透露，2人實際合作後很快培養出自然默契，甚至產生彷彿血脈相連的感覺，笑稱對方是「最棒的爸爸」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1則留言
中天有望重返52台 盧秀燕發聲了：媒體言論自由應捍衛
藍白提案修正《衛星廣播電視法》，立法院會30日三讀通過，意味著原在52頻道的中天新聞，關台5年後有望重回52台。對此，台中市長盧秀燕31日受訪表示，我們是民主自由的國家，媒體的言論自由，應該予以捍衛。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
N.Flying台北最終站嗨翻！ 雙主唱衝觀眾席、金宰鉉拿粉絲手機自拍
南韓樂團N.Flying自去年展開巡迴演唱會，2026年選在TICC台北國際會議中心舉行《2026 N.Flying LIVE WORLD TOUR ‘&CON4 : FULL CIRCLE’ in TAIPEI》演唱會，作為這次巡演的最後一站，李承協、車勳、金宰鉉、柳會勝和徐東成五位成員準備超過20首歌曲，以兩次安可回應N.Fia（官方粉絲名稱）的支持。鏡新聞 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
《放羊的星星》確定翻拍大陸短劇！主要10角色設定曝光 網憂「毀童年」
經典台劇《放羊的星星》確定推出短劇版，由北京七耀文化傳媒等公司聯合製作，主打「尊重原著、不魔改」，預計2026年2月在江浙滬開拍。消息曝光後立刻引發討論，不少觀眾期待重溫回憶，也有人擔心經典被翻拍走樣。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 1則留言
學霸女星爆意外！飛越南食物中毒「緊急送醫」病況曝光
學霸女星爆意外！飛越南食物中毒「緊急送醫」病況曝光EBC東森娛樂 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
張員瑛遲到遭記者當面罵：以後請早點！尷尬反應全被拍
娛樂中心／楊佩怡報導南韓知名大勢女團「IVE」21歲成員張員瑛（장원영），擁有甜美的外型、精緻的五官、以及不科學的身材比例，被外界封為「12頭身美少女」、「人間洋娃娃」。然而，近日張員瑛出席活動時，因在拍攝環節「遲到」，現場一名疑似記者的男子，竟大聲對她喊「員瑛小姐，以後請早點到吧！」，張員瑛則尷尬的回頭看了一下。畫面曝光後，在網上迅速瘋傳，而主辦方也出面澄清強調「張員瑛並沒有遲到」。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
金鐘戲王爆「食物中毒」入院 認了「車上餵奶」讓他壓力山大
「金鐘戲王」黃河在公視台語台《人生只租不賣》中照顧陳姸霏，於車上餵她喝蘋果牛奶的橋段充滿粉紅泡泡。黃河爆料，導演當時下指令「要非常帥」，讓他壓力超大。陳姸霏在劇中飾演的「幸琪」與黃河飾演的「程軒」雙雙掛病號，一個發燒、一個食物中毒入院，兩人在互相照顧下好感也悄悄萌芽。其中一場陳姸霏在車上發燒、想喝蘋自由時報 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
韓團TXT「現場專輯」販售喊卡 大批粉絲撲空：可惜！
韓團TXT「現場專輯」販售喊卡 大批粉絲撲空：可惜！EBC東森娛樂 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
吳尊同框15歲愛女拍雜誌 neinei絕美顏值引網驚嘆：基因太強
【緯來新聞網】藝人吳尊近日與15歲女兒neinei一同登上時尚雜誌拍攝專題，父女同框畫面公開後，引起緯來新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
「雅方」千金正面照曝！ 00後幫老爸重生數十年老牌
知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 10則留言
遭索討16萬！方順吉桃色摩鐵糾紛疑仙人跳 怒嗆對方發不自殺聲明
43歲歌手方順吉近日疑捲入桃色糾紛。有人指控他私約人妻到摩鐵，並稱受到恐嚇及電話騷擾，甚至公開雙方對話。隨後又出現自稱女方男友的人，向方順吉索討16萬8888元紅包，疑似仙人跳。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1則留言
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲EBC東森娛樂 ・ 5 小時前 ・ 13則留言
陳漢典Lulu回應了！嘻小瓜6600紅包遭嫌少 典Lu「真實態度」曝光
嘻小瓜日前赴文華東方酒店出席陳漢典與Lulu（黃路梓茵）世紀婚宴，送上6600元紅包作為祝福，本是取其吉利寓意，卻遭部分網友狠酸「全場包最少」，昨（29）日火大拍片反擊。影片中，他表示事後已私訊Lulu，表明若金額不妥願意補上，如今也公開Lulu回應內容。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 31則留言
去LuLu婚禮紅包6600 嘻小瓜遭酸「全場包最少藝人」 無奈喊：老娘又不會結婚
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典2人25日在台北文華東方酒店舉辦婚禮，由於夫妻2人皆是演藝圈資深主持人，多年來累積不少...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 76則留言