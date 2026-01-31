IVE張員瑛被嗆「早點來吧」超尬影片瘋傳 11:25到場為何出事？真相一次看

韓國女團IVE人氣成員張員瑛日前在首爾為羊絨品牌BARRIE站台，沒想到引爆「遲到爭議」，當張員瑛一現身時，突然有一名男記者高聲喊道：「員瑛小姐，早點來吧！」讓張員瑛當場尷尬錯愕，相關畫面也在網路擴散，而活動方也緊急出面還原真相。

張員瑛被嗆聲「早點來」引爆遲到爭議

張員瑛被記者嗆「員瑛小姐，早點來吧！」面露尷尬。翻攝KBS

據活動代辦公司TAXI表示，「對於29日活動中，因拍照流程不夠順暢，導致媒體久候一事，致上歉意。」並補充強調外界對藝人「現身時間」流傳部分錯誤資訊，因此希望說明完整前後經過。

活動方還原真相：張員瑛提早5分鐘到場

TAXI強調，品牌方事前告知張員瑛的抵達時間是上午11點30分，張員瑛當天已在11點25分抵達活動會場待命。但因為現場狀況導致會場前無法停車，活動執行人員才請張員瑛稍作等待，直到10分鐘後收到進場指示。代辦單位也向在寒風中等候的媒體記者，致上誠摯歉意；同時也為錯誤資訊對張員瑛造成困擾與傷害致歉。

張員瑛人紅是非多，為品牌站台爆發遲到爭議。翻攝MK SPORTS

張員瑛人氣正旺，代言、活動接不完。翻攝NAVER



