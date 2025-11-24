IVE張員瑛、Karina同款！大火好幾年的「貓咪耳朵毛帽」推薦：MLB Korea、coysio、Fallet今年你一定要擁有
如果說今年冬天最能瞬間把氛圍感拉滿的配件，貓耳毛帽一定榜上有名。造型俏皮，但搭配對了又能很日常，隨便戴著出門都能讓整套造型多一點「可愛但不幼稚」的亮點。從愛豆的私服到街拍潮人，各種版本的貓耳帽幾乎已經成為冬季標配，以下就帶你一次看懂5個最值得入手的品牌。
貓咪耳朵毛帽1.MLB
MLB Korea的貓耳毛帽一向是韓國街拍裡的常客，運動風的DNA加上立體貓耳讓人一眼就記得。品牌擅長把棒球元素與流行時尚做混搭，所以這款帽子戴起來不會太可愛，反而有種「酷裡帶甜」的感覺。近期因為aespa Karina私下常配戴MLB針織帽，讓這款貓耳帽更成為話題。
它的重點在於版型抓得漂亮，毛絨柔軟，耳朵挺立但不會太誇張，戴一整天也不會塌。有素色及條文款，無論你是走休閒風、街頭風，或只是想讓基本款大衣更有變化，這款真的非常實穿，是年年都不會退流行的類型。
貓咪耳朵毛帽2.VARZAR
如果你喜歡「看起來像手工編織」那種鬆鬆軟軟的質感，VARZAR的貓耳毛線帽會是你的菜。這個品牌近兩年在韓星圈非常受歡迎，IVE Liz、aespa 寧寧、ILLIT Wonhee都戴過這款條紋編織貓耳帽，它強調編織肌理感，所以即使是基本顏色，看起來也會很有層次。
VARZAR的貓耳帽有種溫柔、不經意的可愛，像是早上隨手抓起一頂就能出門的那種自然感。搭oversized外套、毛衣、休閒裙都很適合。如果你不是刻意想走甜美路線，但又想要一點點「萌的元素」，這頂帽子恰好符合那種微妙平衡。尤其在冬天拍照，它會讓整體造型更柔和、有氛圍。
貓咪耳朵毛帽3.Fallet
Fallett是近年小眾品牌裡非常受歡迎的名字，其中最爆紅的款式就是馬海毛的貓耳條紋帽，IVE張員瑛在打歌舞台戴上黑白條紋款式，看起來ｄ可愛感十足。因為質地蓬鬆、顏色柔和，加上立體耳朵不會過度誇張，所以特別適合走甜酷或軟妹系穿搭的人。
如果擔心條紋太難搭配，也可以選擇素面象牙色！它的魅力在於柔軟，戴上去的瞬間就能感覺到輕盈、蓬鬆，整體造型會立刻變得更清新可愛。條紋設計讓帽子本身就很有存在感，不需要太複雜的穿搭，只要一件毛衣或大衣就能很顯眼！
貓咪耳朵毛帽4.Charles Jeffrey Loverboy
如果前面幾個品牌偏可愛，那Charles Jeffrey Loverboy就是走「藝術感+個性」的那條路。這個英國品牌的貓耳帽非常iconic，耳朵大、針織粗、造型前衛，戴上之後整體氣場立刻不一樣。BLACKPINK成員Lisa、RED VELVET瑟琪與IVE Rei都戴上這頂毛帽！
這款貓耳帽常被時尚圈視為「造型帽」，你不會隨便戴去買早餐，但穿皮衣、西外、厚底鞋配它，就會變成全身最吸睛的亮點。它尤其適合喜歡混搭、中性、暗黑風格的人。雖然是貓耳，但完全不走可愛路線，更像一件展現風格的時尚配件。想讓冬季造型更有故事感、甚至帶點前衛劇場感，選它不會錯。
貓咪耳朵毛帽5.COYSIO
COYSIO的貓耳帽雖然不像韓國品牌那樣大量出現在愛豆穿搭中，但本身風格很鮮明，是值得關注的潮流小品牌。它的帽款普遍偏街頭感，視覺比較俐落、簡潔，帶耳朵的版本不會太浮誇，反而是那種輕輕點綴造型的小細節。
如果你喜歡低調、想要「可愛元素有，但不要太明顯」的貓耳帽，COYSIO的風格剛剛好。適合男生、女生都能戴的中性帽型，也是那種越戴越順手的日常單品。
貓耳毛帽之所以能紅這麼多年，是因為它真的百搭、可甜可酷，而且戴上就會讓一整套穿搭「活」起來。MLB Korea和FALLett走可愛、軟萌路線；VARZAR則是自然慵懶派；LOVERBOY是個性時尚人士首選；coysio則提供更小眾、更低調的風格選擇。不管你是哪種風格，今年冬天只要選一頂貓耳帽，就能輕鬆營造溫暖又時髦的氛圍。
