IVE張員瑛4大「超自律鋼鐵毅力」認證天生偶像！《AAA 2025》MC零放鬆、睡50分鐘去當兵
韓國年末盛事《2025 Asia Artist Awards》在今年首度空降高雄世運主場館，超過40組人氣藝人、團體受邀飛來台灣共襄盛舉，一連兩天用星光點亮南台灣，其中擔綱典禮主持人的女團IVE成員「張員瑛」，今年才21歲就已經是連續五屆《2025AAA》的指定MC，超過6小時不掉電的敬業表現、加上完美的表情以及儀態，讓現場觀眾敬佩狂誇：「不愧是天生偶像」，看看他公認的超自律鋼鐵毅力事蹟有哪些？
IVE張員瑛超自律鋼鐵毅力事蹟1.
《2025AAA》主持、表演最佳狀態
表定下午4點開始的《2025AAA》，一路進行到晚上10點左右才正式結束，張員瑛身為典禮主持人，不只要跟進狀況，唸稿、對稿以及訪問藝人，還得更換禮服、調整妝容以及全程穿著高跟鞋，完全沒有一絲一毫放鬆機會，他卻無時無刻以最完美、最專業的狀態登場，同時還得在IVE的舞台演出期間，光速切換成偶像模式上台唱跳，表情管理依舊超到位，觀眾讚嘆：「我都累了！張員瑛還電力滿滿。」
IVE張員瑛超自律鋼鐵毅力事蹟2.
回韓隔天出席活動
在《2025AAA》經歷彩排、錄製不間斷的大長征，張員瑛在10月7日返韓後，只隔了不到短短一天居然就上工了？在醫美品牌medicube的活動上美美現身，零下氣溫還只穿了一字領露肩短洋裝，零疲態、精神奕奕的「最佳營業模式」，讓網友們再度震驚了！
IVE張員瑛超自律鋼鐵毅力事蹟3.
自改手稿、勤練外語
張員瑛在上場主持前，不但會認真看完MC講稿，還會針對不順、錯誤的地方進行修正，在2023年度的《Asia Artist Awards》幕後花絮中就記錄了他超自律又細心的模樣，今年也被現場觀眾發現「講稿上滿滿的螢光筆註記」，同時張員瑛也勤勞充實外語能力，英文、日文切換自如。
IVE張員瑛超自律鋼鐵毅力事蹟4.
睡50分鐘去當兵
先前張員瑛出演YouTube頻道ootb STUDIO的網路節目《轉學者》，穿上軍服體驗阿兵哥生活，當時氣溫達37度，還需要進行各種體能訓練，事實上錄製日前一天他才拍攝MV到凌晨3點半，只補眠了50分鐘就得趕場「當兵」，隔天還得飛往德國伯林，在地獄級殺人行程中依舊樂觀又活力滿滿，網友認證：「不愧是lucky Vicky，錢真的該給公主賺。」
