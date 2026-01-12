IVE把啦啦隊舞台搬進大巨蛋！拋飛2層樓高，金唱片40週年最狂演出誕生！

（圖／翻攝自IG）

南韓一年一度的音樂盛事〈金唱片頒獎典禮〉今年迎來第40週年，首度選在台北舉辦，10日晚間於臺北大巨蛋盛大舉辦。其中，女團IVE帶來的啦啦隊演出，一登場就成功點燃全場氣氛。

IVE此次特別為金唱片40週年量身打造演出內容，將歌曲〈Beats〉與〈REBEL HEART〉重新編排，結合充滿張力與節奏感的啦啦隊舞風，展現截然不同於過往舞台的活力面貌。舞台一亮相，成員們身穿藍色系啦啦隊服裝，搭配藍色彩球，整體造型既青春又具辨識度，讓人一眼就能感受到滿滿應援能量，也完美呼應「啦啦隊」主題。

除了6位成員、舞者外，其中更包含來自韓國的專業啦啦隊成員，全部由IVE團隊親自從南韓邀請來台。這些舞者不僅舞蹈整齊度極高，更在演出中完成多段高難度的拋舉動作，甚至有舞者被拋飛至約兩層樓高的位置，視覺衝擊力十足，讓現場觀眾忍不住驚呼連連，完全顛覆外界對頒獎典禮演出的想像。

從舞台設計來看，這次表演不只是單純加入啦啦隊元素，而是將「應援文化」本身轉化為表演語言。彩球揮動、拋舉動作、節奏型隊形，全都緊扣歌曲情緒，讓舞台既有視覺刺激，也保有音樂本身的力量感。IVE成員在高強度舞蹈中依舊維持穩定表情管理與舞台魅力，展現身為一線女團的專業度，也再次證明她們能駕馭多元風格。

