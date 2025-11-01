IVEWS與SABR雷達完成整合測試 F-16電戰升級

記者賴韋廷／綜合報導

諾斯洛普格魯曼公司10月27日宣布，美國空軍已完成一系列飛行測試，將為F-16戰機研發的AN/ALQ-257「整合蝮蛇電戰套件」（IVEWS），與AN/APG-83「可變敏捷波束雷達」（SABR）完成整合，使F-16能同時發揚優異電戰性能與戰場覺知能量，提升作戰優勢。

軍聞網站「Army Recognition」報導，IVEWS於2019年獲美國空軍選定，並透過逾70架次的測試完成作戰評估（Operational Assessment）。隨後於2021年「北方閃電」（Northern Lightning）演習中，首度與SABR在高強度電磁對抗環境中，共同進行整合測試；報導指出，IVEWS與SABR已完成超過250小時的飛行測試，展現良好的可靠性與整合效果。

諾格公司指出，IVEWS能與SABR共享相同頻譜，在執行電戰任務時，不會過濾、遮蔽或削弱雷達的能力，此外，2套系統也以「脈衝對脈衝」（pulse-to-pulse）方式進行數位通信，能隨時掌握彼此使用的頻譜區段。這讓F-16能在雷達執行高強度偵蒐任務時，依舊維持IVEWS的電子對抗能力，使升級版F-16具備「直逼第5代戰機」的電戰能量。

諾格公司強調，IVEWS與SABR的組合將使F-16升級版「戰力領先整整一代」，未來預計將有450架美軍F-16換裝該型電戰系統，藉此維繫作戰效能，抗衡對手先進防空系統與戰機威脅。

諾格公司的IVEWS電戰套件經過大量測試後，已與AN/APG-83雷達正式完成整合。圖為美軍F-16戰機。（取自DVIDS網站）

IVEWS能與SABR共享頻譜，可在保持雷達偵蒐能力同時，有效執行電戰干擾與反制作為。圖為該型雷達結構。（取自諾格公司網站）