IVLP「學友」分享赴美經驗 賴清德：台美攜手為印太和平貢獻心力

[Newtalk新聞] 總統賴清德今（8）日表示，他於2004年擔任立委時，在美國在台協會（AIT）處長谷立言的推薦下參與「全球領袖人才參訪計畫」（IVLP），讓他有機會與美國各界領袖深入交流。他並感謝美國政府與國會跨黨派對台灣的堅定支持，台灣會繼續與美國以及全球民主夥伴攜手合作，為印太地區及全球的和平、自由與繁榮貢獻心力。

賴清德今下午以錄影方式為「美國全球領袖人才參訪計畫(IVLP)85週年慶祝茶會」致詞，並表示，今天大家共聚一堂慶祝「全球領袖人才參訪計畫」（IVLP）85週年，他非常榮幸能夠以學友的身分獻上最誠摯的祝福。

他回憶，他於2004年擔任立法委員時，在谷立言的推薦下參與IVLP，讓他有機會與美國各界領袖深入交流，不僅拓展國際視野，也親自感受到美國民主制度的活力與韌性，非常感謝能夠有這個難得的經歷。

賴清德指出，85年來IVLP培育了無數領袖人才，更成為國際交流的重要平台。他說，「我們也透過各行各業優秀學友的努力，讓世界更加看見台灣的民主成就與多元活力。」

「現在台美的緊密關係體現在各層面的擴大合作。」賴清德指出，除了IVLP還有「傅爾布萊特計畫」，每年促成數百名台美學人相互交流。他說，台灣過去三年也透過補助美國國務院獎學金計畫，持續擴大支持美國學生來台學習華語，成為連結台美下一代的重要橋梁；今年台灣更啟動「青年百億海外圓夢基金計畫」鼓勵年輕世代走向世界，深化與美國及全球公民社會的連結。

賴清德也藉此機會感謝美國政府與國會跨黨派對台灣的堅定支持，未來，台灣會繼續與美國以及全球民主夥伴攜手合作，為印太地區及全球的和平、自由與繁榮貢獻心力。他說，各位學友都是推動台美關係的重要力量，大家在各自領域的傑出表現，也讓國際社會看見台灣軟實力、競爭力。

賴清德希望，「未來我們一起打拚，讓台灣繼續走向世界，也期待有更多優秀人才透過IVLP為深化台美關係寫下更璀璨的篇章。」

