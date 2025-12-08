IVLP85週年 谷立言：台灣學友將共同經驗化為美台歷久不衰的夥伴關係
[Newtalk新聞] 美國在台協會（AIT）今（8）日於台北國家戲劇院舉辦茶會，慶祝美國國務院首級專業交流計畫「全球領袖人才參訪計畫（IVLP）」創立85週年。美國在台協會處長谷立言表示，台灣的學友是這項美好傳承的最佳例證，「是你們將對話化為行動，將共同經驗化為美台人民之間歷久不衰的夥伴關係」。
AIT指出，創立於 1940 年的 IVLP 旨在邀請當時與具潛力的國際領袖人才赴美進行短期專業交流，讓參與者能親身接觸美國的社會、文化與價值觀。每年支持約 4,000 名參與者，學友網絡極為龐大，包括 500 多位現任或前任國家領袖或政府首長、12 位諾貝爾獎得主、超過 1,600 位部會首長、1,000 多位國會議員，以及眾多產業、科學與學術界領袖。
谷立言致詞表示，他和 IVLP 的淵源可以追溯到 2002 年，也是他第一次派駐台灣的時候，當時他就親眼見證 IVLP 如何強化美台關係。他有幸推薦許多傑出的人才參加 IVLP 計畫，其日後成就也清楚證明這項計畫的深遠影響。
谷立言指出，2018 年他以 AIT 副處長身分回到台灣，無論是那時候，還是現在身為處長，他都持續看見許多台灣的 IVLP 學友在各自的領域推動進步，深化美台之間的緊密連結。他說，放眼全球，IVLP 已串聯起 190 多個國家的超過 23 萬名領袖，其中也包含 1,300 位台灣學友。這些連結不僅打造出專業人才網絡、促進合作，也進一步強化美台之間長久以來的友誼。
谷立言表示，在記念 IVLP 85 週年的此刻，「我們不只是回顧這個計畫的歷史，也要向它持續締造的夥伴關係致敬」。他說，「各位台灣的學友，正是這項美好傳承的最佳例證，是你們將對話化為行動，將共同經驗化為美台人民之間歷久不衰的夥伴關係。」
谷立言也宣布，美國全國性的紀念活動——「美國250年（America250）」正式啟動，從現在到明年 7 月 4 日的這 8 個月，AIT 將透過一系列活動，一同歡慶美國獨立 250 週年。活動內容包括一個互動式展覽、一系列在台灣各地登場的活動，以及將在台北燈節亮相的巨大 America250 主題燈。America250 不僅僅是一個里程碑，更是美國的盛情邀請，邀請大家一起來回顧美國的歷史，希望能帶來省思與啟發，好以創新與合作開創下一個世代。
為慶祝美國建國 250 週年以及《獨立宣言》的簽署，AIT 宣布美國250年巡迴展將在台灣各地展開，讓各地的社區都能一同參與慶祝這一重要里程碑。美國資料中心的展覽內容將包含照片、問答、歷史複製品、互動展示、文化節目，以及探討美國運動、文學、流行文化、音樂與藝術等主題的內容。展覽也將融合互動元素，如讀書會活動、專題座談會以及遊戲等。
AIT 將推出互動式展覽、每月的 #美國250年（#A250）社群媒體主題貼文、遍及全台的各項活動，以及在台北燈節設置大型美國250年主題燈。這些活動旨在將美國250年的理念傳達給台灣各地民眾，並突顯美台之間的共同價值與持續合作。
美國250年是由華府主導的倡議，旨在紀念美國獨立250週年。從現在到2026年7月4日的這段期間，提供了一個機會來回顧美國的歷史、向所有社群的貢獻致敬，並展望美國希望為下一代及更長遠未來所形塑的願景。
更多Newtalk新聞報導
童子瑋出戰基隆市長呼聲高！徐國勇：有「非常棒」的人選
(影) 重奪堤喀村! 烏軍閃電反擊百俄軍慘死 無人機秒摧坦克與假升旗「演員」
其他人也在看
【2025年12月活動推薦】新北歡樂耶誕城、跨年晚會、高雄夢時代OPEN!大氣球、草莓季、銅鑼杭菊...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了12月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，12月有新北歡樂耶誕城、跨年晚會、沐心泉白雪木花季、仙草花節、礁溪溫泉燈花季、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、礁溪溫泉燈花季、內湖草莓季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 週前 ・ 發起對話
冬季限定農遊花季盛典 關西仙草節浪漫登場
【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】「2025共下來享仙—關西仙草節」6日於關西仙草加工廠熱鬧登場，一連兩天的互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
馭暖前行，傳愛啟程「2025 BMW聖誕馭愛同行」公益行動溫馨啟動
Written by: BearBMW總代理汎德長期關注兒童福祉與教育發展，始終秉持「以行動關懷社會」的初心。隨著聖誕佳節的腳步漸近，汎德攜手全台13家BMW授權經銷商，共同發起「2025 BMW聖誕馭愛同行」公益活動。今年以「馭暖前行，傳愛啟程」為主軸，誠摯邀請BMW車主與粉絲們在這個充滿祝福的季節，與BMW一同以實際行動傳遞關懷，讓溫暖在彼此之間流動。CarStuff 人車事 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
嘉義縣攜手「超級瑪利歐」打造2026台灣燈會 限量？磚塊小提燈曝光
嘉義縣文化觀光局以「光遊嘉義・超級有型」為主軸，宣布將於2026台灣燈會推出結合在地特色與親子互動體驗的系列旅遊活動，以「光、遊、樂、型」四大概念為核心，結合光影藝術與旅遊體驗，讓嘉義成為一座充滿創意與活力的城市，邀請國內外旅客共賞嘉義之美。品觀點 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
彰基得憶園與聊憶園合辦《得憶同樂 感恩相守》團聚餐會
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化基督教醫院得憶園與聊憶園於今（8）日上午共同舉辦「得憶同樂，感恩相守」互傳媒 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
「SUPER MARIO」主題路跑亞洲首站在台中 萬名玩家齊聚開跑
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】跨世代的經典遊戲角色「超級瑪利歐（Super Mario）」的首場主題路跑互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
粉紅超跑南下高雄遶境 "首度合體3山媽"吸引大批信徒
南部中心／綜合報導有「粉紅超跑」之稱的苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖，一連三天受邀高雄岡山，首度和岡山、旗山和鳳山的媽祖，聯合賜福遶境，吸引大批信徒到場迎接，鑽轎底，現場彷彿大型追星現場，場面盛大。白沙屯媽祖受邀南下高雄三天，所到之處湧入大批信徒，排隊著鑽轎底。（圖／民視新聞）宗教界的大型追星現場，看到這經典的粉紅轎頂，就知道"粉紅超跑"白沙屯拱天宮媽祖現身，這回來到高雄岡山，信徒把握機會來一睹媽祖風采。大批信徒排好位置等著鑽轎底，祈求媽祖庇護平安。適逢高雄岡山壽天宮創建313週年，白沙屯媽祖受邀南下三天，和高雄岡山、旗山和鳳山的媽祖首次齊聚岡山，共同祈安賜福，聯合遶境，所到之處湧入大批信徒，現場萬頭鑽動。岡山壽天宮主委 戴清福說，最後一天人特別多，因為大家都知道粉紅超跑天下午就要回去了，所以說岡山區全部居民都湧出來了。信徒三年前將貨車改裝為行動充電車，提供暖心的充電服務。（圖／民視新聞）有信徒揹著"媽祖痛包"來追星，另外還有來自苗栗的信徒，三年前就將貨車改裝為行動充電車，提供暖心的充電服務，讓大家放心拍媽祖，再也不怕手機沒電。提供行動充電的信眾說，下半年度這是第四次了，從南投媽祖繞境開始，每一個地方都有跟。聯合賜福遶境進入最後一天，白沙屯媽祖也在回鑾前，再度來到岡山壽天宮，信徒把握機會鑽轎底，期望媽祖加持保平安。白沙屯媽祖和三山媽祖合體，歷史性的的盛大場面，也讓岡山地區這三天熱鬧滾滾。原文出處：粉紅超跑南下高雄遶境 與三山媽合體寫下歷史性一刻 更多民視新聞報導白沙屯媽祖年、月曆結緣發放! 排隊人潮綿延2公里高中生考卷寫「中華民國」被扣分！挨轟活該下場曝粉紅超跑白沙屯媽祖高雄遶境 信徒擠爆現場 等待鑽轎底民視影音 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
對特殊生的衝突與後悔 小六童繪和解勇氣
（中央社記者陳婕翎台北7日電）用孩子的視角修「和好」學分，小六生描繪對特殊疾病的同學產生「我討厭你」的想法與修補關係的勇氣，繪本獲羅慧夫顱顏基金會兒童文學獎銀獎，讓衝突與後悔成為成長的養分。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 8
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 16
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 6
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 15
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 1071
傳離婚宥勝7個月！慈惠疑搬家「開啟新生活」 現況曝
男星宥勝（王宥勝）2023年捲入性騷風波後，今年4月宣布永久退出演藝圈，並將所有社群關閉。沒想到5月傳出他與老婆慈惠離婚，身分證配偶欄已經空白，但夫妻倆至今未做出回應，而慈惠7日在社群更新近況，吐露「在新的城市開啟新生活」，疑似準備搬離原居住地。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 16
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 221
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 166
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 181
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 1 天前 ・ 459
賴清德陷執政困境！前朝要角紛紛發聲 蔡英文也講話了
賴清德總統的第一任期執政，苦於朝小野大的局勢，施政難以開展，不僅於此，黨內也多有歧見，媒體人觀察到蔡英文時期的大將，不時出來議論時政，前總統蔡英文7日也發文警告，她不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為。這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 81
日職/曾放話輸台灣改當投手 辰己涼介FA乏人問津
日本職棒樂天金鷲12強球星辰己涼介行使自由球員權利後，至今落腳處未定，據日媒報導他至今尚未收到任何日職球團的正式報價，也沒任何球團傳出對他有興趣，處境相當尷尬。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 6