IVLP85週年 谷立言：台灣學友將共同經驗化為美台歷久不衰的夥伴關係

[Newtalk新聞] 美國在台協會（AIT）今（8）日於台北國家戲劇院舉辦茶會，慶祝美國國務院首級專業交流計畫「全球領袖人才參訪計畫（IVLP）」創立85週年。美國在台協會處長谷立言表示，台灣的學友是這項美好傳承的最佳例證，「是你們將對話化為行動，將共同經驗化為美台人民之間歷久不衰的夥伴關係」。

AIT指出，創立於 1940 年的 IVLP 旨在邀請當時與具潛力的國際領袖人才赴美進行短期專業交流，讓參與者能親身接觸美國的社會、文化與價值觀。每年支持約 4,000 名參與者，學友網絡極為龐大，包括 500 多位現任或前任國家領袖或政府首長、12 位諾貝爾獎得主、超過 1,600 位部會首長、1,000 多位國會議員，以及眾多產業、科學與學術界領袖。

美國國務院首級專業交流計畫「全球領袖人才參訪計畫（IVLP）」創立85週年。 圖：AIT提供

谷立言致詞表示，他和 IVLP 的淵源可以追溯到 2002 年，也是他第一次派駐台灣的時候，當時他就親眼見證 IVLP 如何強化美台關係。他有幸推薦許多傑出的人才參加 IVLP 計畫，其日後成就也清楚證明這項計畫的深遠影響。

谷立言指出，2018 年他以 AIT 副處長身分回到台灣，無論是那時候，還是現在身為處長，他都持續看見許多台灣的 IVLP 學友在各自的領域推動進步，深化美台之間的緊密連結。他說，放眼全球，IVLP 已串聯起 190 多個國家的超過 23 萬名領袖，其中也包含 1,300 位台灣學友。這些連結不僅打造出專業人才網絡、促進合作，也進一步強化美台之間長久以來的友誼。

谷立言表示，在記念 IVLP 85 週年的此刻，「我們不只是回顧這個計畫的歷史，也要向它持續締造的夥伴關係致敬」。他說，「各位台灣的學友，正是這項美好傳承的最佳例證，是你們將對話化為行動，將共同經驗化為美台人民之間歷久不衰的夥伴關係。」

谷立言也宣布，美國全國性的紀念活動——「美國250年（America250）」正式啟動，從現在到明年 7 月 4 日的這 8 個月，AIT 將透過一系列活動，一同歡慶美國獨立 250 週年。活動內容包括一個互動式展覽、一系列在台灣各地登場的活動，以及將在台北燈節亮相的巨大 America250 主題燈。America250 不僅僅是一個里程碑，更是美國的盛情邀請，邀請大家一起來回顧美國的歷史，希望能帶來省思與啟發，好以創新與合作開創下一個世代。

AIT 宣布美國250年巡迴展將在台灣各地展開。 圖：AIT提供

為慶祝美國建國 250 週年以及《獨立宣言》的簽署，AIT 宣布美國250年巡迴展將在台灣各地展開，讓各地的社區都能一同參與慶祝這一重要里程碑。美國資料中心的展覽內容將包含照片、問答、歷史複製品、互動展示、文化節目，以及探討美國運動、文學、流行文化、音樂與藝術等主題的內容。展覽也將融合互動元素，如讀書會活動、專題座談會以及遊戲等。

AIT 將推出互動式展覽、每月的 #美國250年（#A250）社群媒體主題貼文、遍及全台的各項活動，以及在台北燈節設置大型美國250年主題燈。這些活動旨在將美國250年的理念傳達給台灣各地民眾，並突顯美台之間的共同價值與持續合作。

美國250年是由華府主導的倡議，旨在紀念美國獨立250週年。從現在到2026年7月4日的這段期間，提供了一個機會來回顧美國的歷史、向所有社群的貢獻致敬，並展望美國希望為下一代及更長遠未來所形塑的願景。

