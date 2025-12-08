IVLP85週年 谷立言：與世界各地領袖共築夥伴關係

（中央社記者游凱翔台北8日電）美國在台協會（AIT）今天舉辦全球領袖人才參訪計畫（IVLP）85週年茶會。美國在台協會處長谷立言（Raymond Greene）致詞表示，IVLP自1940年創立以來，一直是美國務院旗艦交流計畫，並成為強而有力平台，與世界各地領袖共築歷久不衰夥伴關係。

AIT下午舉辦「全球領袖人才參訪計畫（International Visitor Leadership Program，IVLP）」85週年慶茶會並介紹美國250年（America 250）展覽，展出美國建國250年的重要亮點。

總統賴清德透過預錄影片致詞指出，現在的台美緊密關係體現在各層面的擴大合作，每年促成數百名台美學人相互交流。賴總統強調，他要感謝美國政府與美國跨黨派堅定支持，台灣會繼續與美國及全球民主夥伴攜手合作，為印太地區及全球和平、自由與繁榮貢獻心力。

谷立言致詞表示，IVLP自1940年創立以來，一直是美國務院旗艦交流計畫，並成為強而有力平台，與世界各地領袖共築歷久不衰夥伴關係。而他自己與其淵源可追溯到2002年首次派駐台灣的時候，當時他親眼見證此計畫如何強化美台關係，也有幸推薦傑出人才參與計畫，他們日後的成就也證明此計畫的深遠影響。

谷立言指出，他在2018年時以副處長身分回到台灣，不論當時或者現在，都看見學員在各自領域深化美台關係緊密連結。放眼全球，IVLP串聯190個國家、超過23萬名領袖，也包括1300名台灣學友，打造專業人才網路、促進合作之外，也進一步強化美台長久友誼。

谷立言表示，今天在慶祝之際，他也要高興宣布，美國全國性的紀念活動「美國250年」正式啟動，即日起至明年7月4日，AIT會透過一系列活動歡慶美國獨立250週年。活動內容包括互動展覽館、一系列在台灣各地登場的活動，及在台北燈節亮相的主題花燈。

谷立言強調，這不僅是一個里程碑，美國也盛情邀請大家一起回顧美國歷史，希望能帶來省思與啟發。在85週年的此刻，不僅回顧此計畫歷史，也要向其持續締造的夥伴關係致敬，「各位就是最好的例證，將各位經驗化為美台間歷久不衰的美台關係」。（編輯：林興盟）1141208