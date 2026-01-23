「J女郎」曾愷玹隔8年回歸！41歲仙氣近況曝光

曾愷玹隔8年復出大銀幕，41歲仙氣近況曝光。（資料圖／鄧博仁攝）

「J女郎」曾愷玹擁有清新外型、出眾氣質，初期被發掘演出MV女主角，後來演出周杰倫電影《不能說的秘密》跨入電影圈，並入圍第44屆金馬獎最佳女配角。不過，2013年與藝術經紀顧問老公結婚後，她將事業重心轉往演藝圈外，近日則驚喜現身電影《陽光女子合唱團》，使41歲近況掀起網友熱議。

曾愷玹在電影中飾演收養陳意涵女兒的咖啡廳老闆，儘管演出戲分不多，卻是一個極具意義的角色，且她一出場就披著柔順秀髮，渾身散發仙女氣息，表現相當醒目。不少網友在看電影時，其實早已認出曾愷玹，不過，對年輕觀眾來說有些陌生，因此有網友發文笑稱：「已經來到了需要介紹曾愷玹是誰的年代了。」

曾愷玹依舊維持絕佳狀態。（資料圖／中時資料照）

對此，曾愷玹日前也在社群發文，介紹自己就是電影中的「子晴媽媽」，「這部電影裡我一次賺到兩個女兒。每個人都有自己的故事、每份愛都是無可取代的存在，這部細膩的作品，用愛和音樂治癒我們」，還坦露從主題曲就足以被感動，「幾句歌詞讓我在拍這場戲的時候直接爆哭一整天，希望也可以感動到你們。啊不要說我沒提醒，衛生紙是一定要記得帶的唷！」

同時曾愷玹大方曬出與演員張允曦（小8）、羅晨恩、陳蕾朵的合照，只見她頂著與電影相同的長髮造型，臉部畫上完整妝容，甚至與小演員一同扮鬼臉，展現親切作風，引來網友紛紛留言回應，「子晴媽顏值很高」、「非常驚喜在大螢幕再次看到仙女」、「終於等到你再次出來演戲了」、「真的超美超有氣質〜可不可以多接一點戲」。

