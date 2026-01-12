「J奶女神」松本菜奈實宣告引退！證實：在拍最後一部

（記者張芸瑄／綜合報導）AV女優松本菜奈實（松本菜奈実）昨（11）日在社群平台拋出震撼公告，直言「明天將拍攝最後一部作品」，並表示之後的活動將移至私密帳號公開，等同正式宣告告別AV界，結束將近9年的演出生涯。消息一出，讓大批粉絲瞬間湧入留言區，直喊捨不得。

圖／AV女優松本菜奈實宣告告別AV界。（翻攝 松本菜奈實X）

對於她突然宣布「拍完即引退」的原因，AV評論者「一劍浣春秋」也在部落格《Play no1》分析，松本菜奈實近年將工作重心逐漸移往脫衣舞表演與會計相關職務，加上她之前已退社離開經紀公司，因此選擇結束AV拍攝並不算意外。他指出，松本菜奈實透露未來若有「比較尺度大的活動」，會改在私密帳號發布，粉絲得追蹤那裡才能得知最新動態。

圖／AV女優松本菜奈實宣告告別AV界。（翻攝 松本菜奈實X）

松本菜奈實以寫真模特兒身份出道，2017年正式踏入AV界，以招牌 J 罩杯與甜美外型迅速獲得高人氣。她先前來台接受《ETtoday》專訪時，曾坦言自己原本就對 AV 行業充滿好奇，加上朋友一句「妳胸部很大，可以試試看」，讓她萌生轉戰的念頭。

不過，松本菜奈實也曾表示，家人並不知道她拍攝成人作品，而身為女優，除了需要面對外界眼光，更得承受工作內容帶來的心理壓力，「雖然收入高，但會遇到不喜歡的男優，如果心靈不夠強大，很難長期做下去。」隨著她的正式宣告，不少粉絲留言祝福她未來一切順利，也期待在新的平台上持續看到她的近況。

