J級奶量「側身就溢出」 新人女優渡部穗乃爆紅 長腿巨乳曲線太犯規
（記者張芸瑄／綜合報導）日本 AV 界再添新星！片商「S1」於今年 10 月 10 日推出新人女優「渡部穗乃」，以甜美長相與驚人身材掀起話題。她身高 170 公分、胸圍擁有高達 102 公分的 J 罩杯傲人曲線，氣質清純卻又帶點成熟韻味，出道後立刻被封為「瀨戶環奈勁敵」，成為業界最受矚目的新秀之一。
現年僅 20 歲的渡部穗乃，今年 7 月才在週刊以寫真照初次亮相，短短數張照片便引起粉絲熱議。當時她開設社群帳號後不久便神隱，引發外界好奇，沒想到三個月後驚喜宣布從 AV 正式出道，讓粉絲震撼又興奮。
更令人驚訝的是，渡部穗乃不只是外型亮眼，還是一位多才多藝的「學霸系女神」。她精通日文、韓文、義大利文與英文四種語言，並擅長書道、花道、鋼琴與聲樂。她曾笑說，興趣包含撲克牌與麻將，「不論玩什麼我都很認真！」。網友看完她的自我介紹紛紛驚呼：「這履歷也太完美，根本可以出道任何行業！」
渡部穗乃近日在 X（原 Twitter）上釋出多張辣照，火速引爆討論。其中一張側拍照吸引近 5,000 名網友按讚，只見她穿著灰色大挖洞背心，僅以薄布遮住重點部位，仍難掩驚人上圍，渾然天成的性感氛圍讓網友直呼「根本是現實版夢幻女神」。
她的出道作於 10 月 10 日發行後，短時間內即登上銷售排行榜冠軍，超越同期話題女優瀨戶環奈。渡部穗乃得知後開心發文：「哇～第一名了！希望大家多多支持」。粉絲也紛紛留言恭喜，形容她的首部作品「結合清純與誘惑的極致反差」，畫面衝擊感十足。
在先前受訪時，渡部穗乃坦言，自己從小就有強烈的「被看見的渴望」，高中時期也曾參加偶像選秀節目，雖然最後沒能成為偶像，但仍希望以自己的方式被更多人認識。「我想展現真實的自己，不管在哪個舞台上。」她說。如今正式踏入 AV 界，這位新生代女神的下一步，無疑將持續成為全網焦點。
更多引新聞報導
考題離譜寫進「強姦」、「精液豆漿」！金城國中教師遭解聘 教育局重罰停聘4年
爆乳DJ蘇櫻花轉戰AV女優！興奮拍限制級作品 坦言：我從小就愛看片
其他人也在看
王齊麟、十元大婚！超正伴娘「搶走捧花」得主身分曝光
富邦啦啦隊成員禾羽21日晚間出席王齊麟與「十元」陳詩媛的婚禮，並受邀擔任伴娘，陪伴好友完成人生重要時刻。首次以伴娘身分全程參與婚禮流程，禾羽笑說，從前期準備到當天儀式，實際參與後才發現「結婚真的不簡單，要準備的事情非常多」，也形容這次像是提前實習了一次婚禮過程。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 5
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 6 小時前 ・ 5
福原愛挺巨肚再婚！罕提江宏傑「2020年就想離婚」戀情時間線全說了
福原愛與江宏傑2021年婚姻亮紅燈，離婚官司纏訟多年，直到去（2024）年3月才順利落幕。福原愛近日透過日媒證實再婚、懷孕雙喜訊，對象正是此前幽會遭直擊的「橫濱大谷翔平」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 11
蕭淑慎重現20年前「金鐘奶」深V開到肚臍 結婚8年屢傳婚變！公公對外發聲了
49歲的蕭淑慎2005年時曾以《孤戀花》入圍第40屆金鐘獎最佳女主角獎，當時胸前開深V到肚臍的黑色禮服相當經典，相隔20年，她與老公梁軒安拍攝甜蜜寫真，再度穿上這套禮服重現「金鐘奶」，時隔20年竟沒有太多差別，彷彿穿越時空。鏡報 ・ 1 天前 ・ 9
福原愛再婚並且懷孕了 江宏傑透過經紀人大方回應
福原愛2021年捲入不倫風波後，結束與江宏傑5年的婚姻。她近日接受日本媒體《女性Seven》專訪，首度證實已與外界稱為橫濱男的A先生完成結婚登記，並透露她不久後便懷孕，將在日本迎接新生命。」對此，前夫江宏傑透過經紀人簡短回應：「祝福。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 25
陳都靈爆遭「燒臉獻祭」離世 走路「1怪狀」洩真實近況！
娛樂中心／江姿儀報導中國男星于朦朧9月墜樓身亡後，網路上至今流傳「獻祭」、「虐殺」等各種陰謀論，爆出不少中國娛樂圈黑幕。事後有人爆料，中國多位明星被盯上，其中32歲女星陳都靈遭傳為于朦朧後的第2人，還稱她受困遭虐、臉部遭人焚燒，還傳出她被獻祭已離世，甚至稱如今露臉的都是替身。雖然工作室已發聲否認，但陳都靈直播、公開露面的「詭異畫面」仍瘋傳。她昨（21日）出席活動走紅毯，行走狀態再度引發中國網友熱議。民視 ・ 4 小時前 ・ 2
福原愛再婚橫濱男！挺超巨孕肚現身 鬆吐現況：連我都驚訝
福原愛斷開江宏傑後距今已經4年，而她也將事業重心移往中國發展，沒想到今（22日）福原愛拋出震撼彈，證實再婚懷孕，對象正是過去被拍到的緋聞橫濱男，她挺超巨孕肚受訪時也鬆吐最新現況。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 18
果真是義氣男！D.O.快閃金宇彬、申敏兒婚禮僅15分鐘，隨即趕回〈MMA〉合體EXO！
據了解，婚禮僅邀請雙方至親家人與最親密的演藝圈好友出席，全程保密、作風低調。婚禮結束後，官方僅釋出一張黑白婚紗照作為紀念，直到22日才再度公開婚禮現場照片。照片中，兩人並肩進場的畫面宛如偶像劇定格畫面，申敏兒身穿簡約卻極具氣質的婚紗，金宇彬則以俐落西裝相伴...styletc ・ 2 小時前 ・ 1
復出等時機／獨家！當醫師娘忙育兒 愷樂消失6年釋復出訊號
2020年捲入羅志祥感情風波後，「蝴蝶姐姐」愷樂以近乎人間蒸發的方式，從大眾視野中撤離。這1,000多個日子裡，她低調和醫師老公結婚，2年前透過社群驚喜宣布生子，生活恬淡而幸福。據悉，在朋友和粉絲的鼓勵下，她有了復出的念頭，並向本刊透露近況，這也是愷樂消失幕前6年來，第一次回應媒體。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 56
獨家／李芷婷父親確診失智症！4年前曾摔傷腦 她崩潰爆哭：我才25歲
李芷婷父親2021年農曆年前意外摔傷，頭部遭受重創，一度住進加護病房，歷經手術與復健後，病況逐漸好轉。時隔4年，李芷婷日前推出全新創作專輯《海的模樣》，接受《三立新聞網》專訪分享近況，透露父親今年9月至10月間被診斷出罹患失智症，甚至曾將她誤認為姊姊，不過她並未落淚，堅強表示「我不能在爸爸面前哭」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19
阿喜幫洗艾怡良大體！「生財奶」狂吸300萬人朝聖 逼真縫合疤痕曝光
由温昇豪監製與主演的影集《整形過後》，首周播出勇奪25到64歲女性收視冠軍。《整形過後》劇中多條情感與議題線同步推進，從生死、身體自主到情感修復，引發網友熱烈討論，其中艾怡良演大體親自上陣與阿喜洗好友大體崩潰、以及劉瑞琪的平胸手術戲，更被點名是最衝擊人心的關鍵段落。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 6
62歲李連杰傳換血、換心 突開抖音帳號喊話回歸！招認27年來保持年輕真實原因
62歲「功夫皇帝」李連杰一度傳出「換心臟」或「換血」維持年輕狀態，他也親上火線闢謠。近日他開通抖音帳號，並一連上傳多則短影片，喊話：「I’m back.（我回來了）」鏡報 ・ 1 天前 ・ 13
李帝勳《模範計程車3》大跳偶像女團舞 張娜拉出道24年首演反派
韓劇《模範計程車3》第3季開播以來穩坐收視冠軍，先後帶出了跨國人口販運、中古車買賣詐欺、運動賽事打假球簽賭、演藝公司設局練習生性賄賂等故事。李帝勳在劇中百變演技無極限，最新播出的劇情中，更大跳偶像女團舞，讓劇迷超驚艷。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
女主播帶2歲兒用餐遇不友善店家 不公開店名原因曝光
主播秦綾謙2022年和藝人廖科溢結婚，隔年11月生下兒子，晉升一家三口，沒想到日前帶著2歲兒子出外用餐，卻遇到不友善的店家，就連年僅2歲的兒子都明顯感受到對方的態度，讓秦綾謙無奈表示：「我們招誰惹誰了啦」。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 2
聯想《與惡》温昇豪痛心北捷殺人案
北捷、中山商圈19日發生無差別攻擊事件，造成4死11傷。《整形過後》監製、主演温昇豪21日與劇中女兒李曼唯（Emma）及飾演脣顎裂患者的曾向鎮一起出席「羅慧夫顱顏基金會」公益座談，場地就在中山商圈的光點台北；被問及震驚各界的此案，温昇豪坦言當然非常痛心，心情應該跟所有人一樣，提醒大家出門在外還是要小心，雖然台灣治安相對比較好，「還是要隨時眼觀四方、耳聽八面，稍微注意一下周遭事物」。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 10
女星嚇傻！離隨機攻擊案發現場「僅4分」決定與兒子取消跨年
北捷隨機攻擊事件震撼全台，距離事發地僅短短數分鐘距離的藝人林美貞，事後回想仍餘悸猶存，直言「真的嚇傻了，離我這麼近」。她也在社群平台發聲，坦言內心受到極大衝擊，更因此打消原本與兒子一同跨年倒數的計畫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 37
尾田老師親筆信！預告《航海王》漫畫劇情將前往「那座島」，燒傷男真面目即將揭曉？
在上週末舉辦的「Jump Festa 2026」活動中，《航海王》（海賊王，ONE PIECE）公開大量新情報，同時原作者尾田榮一郎帶來了一張手寫信，向全球粉絲傳達了讓人振奮的重磅消息。針對《航海王》漫畫的後續發展，尾田老師透露故事在結束漫長的回憶篇章後，劇情將正式邁向高潮。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前 ・ 3
吳建豪暴瘦到脫相？瘋傳急速瘦身鏟肉20公斤 演唱會露面秀身材全場震驚
F4 成員言承旭、吳建豪、周渝民昨（20日）晚再度攜手五月天主唱阿信，於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉行第二場「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會。儘管朱孝天未能參與，但「F3」合體依舊掀起滿滿回憶殺，讓《流星花園》粉絲感動不已，周渝民甚至在舞台上情緒潰堤、激動落淚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
NBA/尼克球星闖禍了！84歲「家政女王」坐場邊 腳趾被踩骨折
美國生活風格名人「家政女王」瑪莎史都華最近透露自己今年5月看NBA比賽時，坐在場邊意外被尼克後衛布朗森踩斷腳趾，她還戲稱這次受傷為「布朗森骨折」。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 5
宇宙人攻蛋李心潔相挺 小玉求助ChatGPT姻緣「明年下半年會出現」
宇宙人20日在台北小巨蛋開唱，驚喜宣布全新專輯即將在明年跟大家見面，慶功受訪時，現場準備了象徵好兆頭的甜點湯圓，不僅應景冬至的傳統習俗，更暗藏對新專輯的滿滿期許，也象徵演唱會圓滿落幕。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 發起對話