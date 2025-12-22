J級奶量「側身就溢出」 新人女優渡部穗乃爆紅 長腿巨乳曲線太犯規

（記者張芸瑄／綜合報導）日本 AV 界再添新星！片商「S1」於今年 10 月 10 日推出新人女優「渡部穗乃」，以甜美長相與驚人身材掀起話題。她身高 170 公分、胸圍擁有高達 102 公分的 J 罩杯傲人曲線，氣質清純卻又帶點成熟韻味，出道後立刻被封為「瀨戶環奈勁敵」，成為業界最受矚目的新秀之一。

現年僅 20 歲的渡部穗乃，今年 7 月才在週刊以寫真照初次亮相，短短數張照片便引起粉絲熱議。當時她開設社群帳號後不久便神隱，引發外界好奇，沒想到三個月後驚喜宣布從 AV 正式出道，讓粉絲震撼又興奮。

圖／日本 AV 界再添新星！片商「S1」於今年 10 月 10 日推出新人女優「渡部穗乃」。

更令人驚訝的是，渡部穗乃不只是外型亮眼，還是一位多才多藝的「學霸系女神」。她精通日文、韓文、義大利文與英文四種語言，並擅長書道、花道、鋼琴與聲樂。她曾笑說，興趣包含撲克牌與麻將，「不論玩什麼我都很認真！」。網友看完她的自我介紹紛紛驚呼：「這履歷也太完美，根本可以出道任何行業！」

渡部穗乃近日在 X（原 Twitter）上釋出多張辣照，火速引爆討論。其中一張側拍照吸引近 5,000 名網友按讚，只見她穿著灰色大挖洞背心，僅以薄布遮住重點部位，仍難掩驚人上圍，渾然天成的性感氛圍讓網友直呼「根本是現實版夢幻女神」。

圖／日本 AV 界再添新星！片商「S1」於今年 10 月 10 日推出新人女優「渡部穗乃」。

她的出道作於 10 月 10 日發行後，短時間內即登上銷售排行榜冠軍，超越同期話題女優瀨戶環奈。渡部穗乃得知後開心發文：「哇～第一名了！希望大家多多支持」。粉絲也紛紛留言恭喜，形容她的首部作品「結合清純與誘惑的極致反差」，畫面衝擊感十足。

在先前受訪時，渡部穗乃坦言，自己從小就有強烈的「被看見的渴望」，高中時期也曾參加偶像選秀節目，雖然最後沒能成為偶像，但仍希望以自己的方式被更多人認識。「我想展現真實的自己，不管在哪個舞台上。」她說。如今正式踏入 AV 界，這位新生代女神的下一步，無疑將持續成為全網焦點。

