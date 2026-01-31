Jameson嗨翻信義街區 狂歡引爆夜晚

▲ Jameson 結合 pre-drink 社交概念，透過聯名調酒、餐食與街頭藝人演出，打造自然破冰的街區派對氛圍。（圖／翻攝自Threads）

全球銷售第一的愛爾蘭威士忌品牌Jameson，近日於信義區舉辦「J區派對」，以破冰神器之姿打造新世代社交熱潮，在社群平台掀起討論，一名網友在Threads發文號召「交出各位今晚的信義喝酒照 蓋個快樂喝酒樓」，隨即引發網友蓋樓回應，不論是在微風南山的J 區派對現場、周邊酒吧，甚至便利商店 pre-drink照片皆紛紛湧現，成為熱門討論串。





▲ Jameson 結合 pre-drink 社交概念，透過聯名調酒、餐食與街頭藝人演出，打造自然破冰的街區派對氛圍。（圖／翻攝自Threads）

Jameson 成 pre-drink 社交新概念





不少貼文中可見 Jameson 出現在調酒、shot與現場互動環節，在網友分享畫面中高頻出現。有網友形容「調酒完全是我喜歡的味道 漢堡也好吃」、「是帶咖啡和茶香的威 上面還有奶蓋（已經喝第二杯」、「全場一起喝超快樂」，顯示 Jameson在活動中扮演帶動氣氛的 pre-drink 社交關鍵，促進陌生人間的互動與破冰。

話題聯名調酒、餐食與街頭藝人表演 打造停留型派對





Jameson在「J區派對」現場不只有期間限定酒食，包含Fizz聯名調酒與屠夫漢堡，更打造出宛如街區嘉年華般的熱鬧氛圍：一邊啜飲微醺、一邊參與手作體驗，搭配街頭藝人現場演出與互動遊戲，讓整個信義街區瞬間變身最歡樂的社交遊樂場。，吸引民眾停留聊天。這次Jameson 在台首次實體登場的「J 區快閃派對」，因此成為近期信義區備受關注的話題之一，透過結合 pre-drink 文化與街頭社交體驗，將派對從短暫打卡轉化為年輕世代能夠自在交流、自然社交的城市場域。





J區派對活動時間：

2026/01/30 (五)｜18:00–23:00

2026/01/31 (六)｜14:00–23:00

2026/02/01 (日)｜14:00–22:00

活動地點｜信義微風南山北側廣場



