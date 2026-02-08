Janet厭食症「邊吃邊哭」 看著馬桶：我好想把它吐掉

曾以行腳節目拿下金鐘獎主持人肯定，又跨界戲劇表演入圍金鐘獎女配角，Janet受邀登上三立新聞台《話時代人物》，首度完整分享從德州女孩到全方位女星的人生軌跡。她童年時期由阿嬤一手帶大，對她而言，阿嬤不只是家人，更是心中的英雄。阿嬤獨自撫養三個孩子，40 歲仍遠赴非洲擔任志工，還學會一口流利法文。

Janet接受鄭弘儀訪問。（圖／三立）

Janet童年精力旺盛，曾把假大便放在老師桌上、在同學椅子底下放整人放屁坐墊，甚至高中做科學實驗時，差點把同學的頭髮燙壞，讓學校老師直接打電話向家長告狀。為了消耗女兒源源不絕的精力，父母課後替她排滿小提琴、跆拳道與籃球等活動。在嚴格卻不失包容的教育下，Janet 一路念進MIT，攻讀生物醫學與西班牙文雙主修，甚至曾進入醫學院，一度以成為無國界醫生為人生目標。

一次在台灣街頭被相中拍攝廣告，讓她的人生軌道徹底改變。回憶起第一次接下內衣廣告，Janet 坦言媽媽的第一反應是擔心女兒受騙，隨著廣告曝光度提高，她陸續收到經紀與試鏡邀約，也正式踏入演藝圈。她直言，回台灣當模特兒從來不是原先的人生規劃，但對20歲的自己來說，這是難得的機會，「畢竟 5、60 歲之後，能代言的可能就只剩尿布了。」

看似光鮮的演藝生活背後，Janet也曾跌入人生低谷，模特兒產業對身材的高度要求，讓她承受極大心理壓力，長達三年與憂鬱症、厭食與暴食症交纏。她回憶那段時間，常一邊哭一邊進食，「邊哭邊吃、邊看著馬桶說我好想把它吐掉，吃完就很討厭自己」，陷入惡性循環，直到接受心理治療、加入支持團體，並透過獨自旅行重新找回內在平衡，才慢慢走回健康的生活狀態。

近年來，她也替自己設定全新挑戰，主動前往好萊塢試鏡，從零開始。她笑說，不管是門、窗戶，還是得挖個洞，「只要能進去，我都願意爬。」如今身為兩個孩子的母親，她與丈夫分工默契，在家庭與事業之間找到屬於自己的平衡節奏。