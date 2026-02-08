Janet挺過低潮重生 挑戰進軍好萊塢
（中央社記者洪素津台北8日電）藝人謝怡芬Janet錄節目談闖蕩演藝圈過程，原本要當無國界醫生，卻在台灣街頭被相中成了廣告模特兒，入行後歷經憂鬱、暴食、厭食症，找到方法重生，現在為進軍好萊塢做準備。
Janet曾獲金鐘獎行腳節目主持人肯定，跨界戲劇演出入圍金鐘獎女配角，日前她擔任「話時代人物」節目嘉賓，分享闖蕩演藝圈的歷程。根據新聞稿，Janet出生在美國，從小由阿嬤帶大，來台灣前她只會說台語跟英文，Janet後來進入麻省理工學院（MIT）攻讀生物醫學、西班牙文雙學位，甚至一度進入醫學院，準備成為無國界醫生。
因為在台灣街頭被相中拍廣告，Janet的人生無預警方向轉彎，「回台灣當模特兒不是原本想做的，但20歲能當內衣廣告模特兒很難得，5、60歲之後通常只能代言尿布。」
螢光幕外的Janet有過低潮，當模特兒有身材壓力，讓她曾經歷3年憂鬱、厭食與暴食症的痛苦，「邊哭邊吃、邊看著馬桶說我好想把它吐掉，吃完就很討厭自己」，直到心理治療、團體支持與獨自旅行，才走回健康的日常。
現在Janet給自己人生新挑戰，前去好萊塢面試，從零開始敲門，「只要能進去，我都可以爬」，如今她也是2個孩子的母親，與先生有高度默契，讓自己維持家庭與事業的平衡。（編輯：管中維）1150208
