Janet發布香港大火現場慘況！悲慟喊話香港朋友加油 粉絲刷留言集氣

記者鄭尹翔／台北報導

Janet（謝怡芬）發文為香港加油。（圖／晴天影像提供）

香港大埔大型火災造成嚴重死傷，牽動無數民眾的心，藝人 Janet（謝怡芬） 也在第一時間於社群平台表達關切。她不僅曬出香港大火的現場照片，更以英文搭配中文寫下沉痛祝福，向香港民眾隔空加油，貼文一出引發大批網友共鳴。

Janet 在貼文中寫下：「My heart goes out to my Hong Kong friends... 香港的朋友們加油！！！」短短一句話充滿情緒重量，她透露自己看到災難消息後十分揪心，希望所有受災者平安，並盼救援順利。

貼文底下湧入大量留言，不少粉絲與藝人好友紛紛加入祈福行列，留言區幾乎被「香港加油」洗版。也有網友心疼表示，希望天氣能盡快降雨，協助控制火勢、減少更多傷亡。香港官方與消防單位目前仍持續全面搜救與安置居民，災情更新牽動全球目光。許多演藝圈人士也接連發文祈福，盼災情能早日獲得控制。

