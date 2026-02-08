Janet自曝3年憂鬱病史！MIT才女曾被老師投訴險退學 拍內衣廣告翻轉人生

Jeanet（右）上節目《話時代人物》。

女星謝怡芬Janet曾獲金鐘獎行腳節目主持人肯定，跨界戲劇演出入圍金鐘獎女配角，她在〈話時代人物〉分享，父母親年輕時赴美留學，後來在休士頓結婚定居，Janet一出生就在美國，是從小阿嬤帶大的德州女孩，來台灣前她只會說台語跟英文，阿嬤是Janet心中真正的偶像，單親拉拔3個孩子，40歲還到非洲當義工、學了流利的法文，她很愛用台語叫阿嬤「鳳山美人」，但常常不小心說成「鳳山米漿」。

母親嚴格栽培雙學位 Janet認曾陷入厭食症痛苦

Janet童年時期曾把假大便放在老師的桌上，將整人的放屁坐墊放在同學椅子下，甚至到高中為了做科學實驗差點燙壞同學的頭髮，學校老師曾打電話向她父母投訴，爸媽為了消耗她的電力，課後安排了小提琴、跆拳道、籃球活動塞滿她的時間，因為母親嚴格與包容並行的教育方式，Janet後來進入MIT攻讀生物醫學、西班牙文雙學位，甚至一度進入醫學院，準備成為無國界醫生。

鄭弘儀（左起）、Jeanet在節目上對談。三立提供

因為在台灣街頭被相中拍廣告，Janet的人生無預警轉彎，當年她接內衣廣告時，媽媽第一反應是「妳是不是被騙了」，後來接到很多經紀和試鏡的邀約，「回台灣當模特兒不是原本想做的，但20歲能當內衣廣告模特兒很難得，5、60歲之後通常只能代言尿布。」然而她也有過很深的低潮，當模特兒時有身材壓力，讓她曾經歷3年憂鬱症、厭食與暴食症的痛苦，「邊哭邊吃、邊看著馬桶說我好想把它吐掉，吃完就很討厭自己。」直到心理治療、團體支持與獨自旅行，才走回健康的日常。

前進好萊塢面試不設限 Janet維持家庭與事業平衡

Janet在演藝圈有多元發展，最近知名作品，是在《零日攻擊》影集中演出總統的角色王明芳，她為了詮釋好領導者的氣場，研究各國女性政治人物，在節目上也秀出她的角色筆記本，用自己熟悉的英文，以顏色區分台詞難度、情緒層次與角色關係，展現十足的敬業與努力。

近來她給自己人生新挑戰，前去好萊塢面試，從零開始敲門。她笑說不管是門、窗戶還是挖個洞，「只要能進去，我都可以爬」如今她是兩個孩子的母親，與老公有高度默契，讓自己維持家庭與事業的平衡，更多精彩的訪問內容，都將在54台三立新聞台，本週日(8日)晚上八點的〈話時代人物〉完整播出，敬請準時鎖定。



