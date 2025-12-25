JanSport首間直營店插旗信義A11 聯手《怪奇物語》把「顛倒世界」背上肩

記者李鴻典／台北報導

潮流圈話題不斷！背包品牌JanSport，正式宣告進駐台北信義區一級戰區新光三越，於A11 5樓開設全台首間品牌直營店。品牌同步獨家展示與Netflix全球現象級影集《怪奇物語》（Stranger Things）最終季的限量聯名系列，在這部傳奇影集畫下句點之際，邀所有粉絲與潮流玩家一同闖入1980年代的復古狂想。

JanSport進駐台北信義區一級戰區新光三越，於A11 5樓開設全台首間品牌直營店。（圖／品牌業者提供）

JanSport與Netflix熱門影集《怪奇物語》（Stranger Things）再度合作，推出《怪奇物語》第五季暨最終季限量聯名系列，向這部橫跨十年的話題影集與全球粉絲致敬。本次聯名系列結合JanSport一貫的耐用機能，並將80年代的濃厚色彩與超自然懸疑氛圍完美融合。

JanSport X怪奇物語聯名。（圖／品牌業者提供）

JanSport x Stranger Things產品線涵蓋後背包與腰包多款配件，設計靈感取自影集核心元素與霍金斯小鎮經典場景，包括顛倒世界（Upside Down）視覺，以及地獄火俱樂部（Hellfire Club）、霍金斯郵報(Hawkins Post)、與最終季重點場景WSQK廣播電台(SQUAWK Radio)等經典元素，讓粉絲彷彿走進《怪奇物語》的超自然世界。

JanSport X怪奇物語聯名。（圖／品牌業者提供）

JanSport X怪奇物語聯名。（圖／品牌業者提供）

聯名系列以鮮明色調與復古設計為主軸，並加入獨家的顛倒logo與撞色內裡，完整呈現影迷專屬的收藏級質感。包含Right Pack Expressions Hellfire Club、SuperBreak Plus Hawkins Post、Seattle Pack SQUAWK Radio共三款尺寸26-28L容量的背包，以及Waistpack SQUAWK Radio腰包。

JanSport x Stranger Things聯名系列即日起於A11直營店與JanSport官方網站限量販售。（圖／品牌業者提供）

JanSport x Stranger Things 第五季聯名系列即日起於A11直營店與JanSport官方網站限量販售。聯名商品數量有限、設計獨家，粉絲若不想錯過，務必把握時間入手，否則這批裝備可能就會像顛倒世界（Upside Down）一樣瞬間消失。

迎接2026年，JINS攜手「吉伊卡哇 (ちいかわ)」將推出全新「JINS吉伊卡哇系列眼鏡」。以吉伊卡哇、小八貓和兔兔為主角的系列眼鏡，在鏡框、鏡腳處都融入角色的造型和關鍵元素。

JINS吉伊卡哇系列眼鏡。（圖／品牌業者提供）

「JINS吉伊卡哇系列眼鏡」針對吉伊卡哇、小八貓和兔兔推出角色金屬框型和兩用的Switch系列，將個性和經典道具融入眼鏡設計。

1月1日至2月28日前，購買任一款「JINS吉伊卡哇系列眼鏡」，贈送「吉伊卡哇」盲抽貼紙一份(outlet店除外)，共有特典款、吉伊卡哇、小八貓或兔兔共四款(圖為特典款造型)。（圖／品牌業者提供）

「JINS吉伊卡哇系列眼鏡」不只眼鏡有戲，周邊更是要讓粉絲收藏。購買吉伊卡哇、小八貓和兔兔角色眼鏡，附有角色眼鏡布和粉嫩眼鏡盒，精緻的燙金質感加上三款角色眼鏡布，就是要讓粉絲捨不得不帶出門。回饋喜愛「吉伊卡哇」的粉絲，2/28前購買任一款「JINS吉伊卡哇系列眼鏡」，將贈送「吉伊卡哇」盲抽貼紙一份 (特典款、吉伊卡哇、小八貓或兔兔共四款，數量有限，贈完為止)。

購買「JINS吉伊卡哇系列眼鏡」，附有角色眼鏡布和眼鏡盒，讓粉絲們收藏。（圖／品牌業者提供）

在運動中自在伸展，在自然中回歸真我，丹麥鞋履及生活風格品牌ECCO攜手法國知名時裝設計師Natacha Ramsay-Levi，再度推出ECCO × NRL設計師限量聯名系列，除為熱銷的戶外運動休閒鞋打造嶄新外觀之外，此番也首次推出服飾品項，透過融合運動機能與時裝美學的設計，期許女性在日常生活中汲取力量、自在探索，擁抱屬於自己的生動人生。

全新ECCO × NRL設計師限量聯名系列，將運動機能美學融入都市衣櫥。（圖／品牌業者提供）

Natacha Ramsay-Levi為少數曾執掌多個國際重量級時裝品牌的法國女性設計師之一，擅長以獨具辨識度的設計視角，詮釋女性力量的多元層次。自 2023 年首度聯名以來，ECCO與NRL持續以鮮明大膽的設計語彙，打造兼具機能與風格的女性鞋履，獲得市場與消費者高度關注，本季雙方進一步推出服飾系列，以輕盈面料與立體剪裁演繹力量與柔美的平衡，將運動功能美學融入都市日常，打造適配多場景的時尚風格。

台隆手創館總結年度人氣商品排行榜，囊括健康舒眠、清潔好物、美妝美雜、口腔衛生和日常家用五大部類。台隆手創館揭曉熱銷實力榜專區，現正推出指定生活好物，回饋價六折起優惠。

台隆手創館揭曉熱銷實力榜專區，現正推出指定生活好物，回饋價六折起優惠。（圖／品牌業者提供）

家居好物2025年度冠軍〈立得清酒精擦濕巾35抽〉，年度銷量突破2萬組，選用食品級酒精，家用清潔殺菌更安心，同品牌濕紙巾系列，同步推出抗病毒、抗菌機能商品，可依使用需求選購。亞軍為〈SUNSTAR Ora2 me微觸感牙刷-超軟毛〉軟毛款潔牙後清新舒適，年度熱銷八千組。季軍分別為美妝美雜商品〈AURA雅鄔樂光彩護汝髮〉和清潔好物〈極白潔鞋慕斯〉，同樣超過五千組的好評熱賣，絕對可以安心放入購物籃。

立得清酒精擦濕巾系列。（圖／品牌業者提供）

歲末年初正值染髮高峰期，許多人選擇以染髮迎接全新氣象，卻也常面臨髮色快速褪去、髮質毛躁等困擾。juliArt覺亞指出，染後褪色並非單一因素造成，日常的「熱傷害」以及缺乏基礎護髮，都可能加速色素流失、影響髮色持久度。只要掌握正確的染後保養觀念，從控溫、清潔到修護同步調整，挑選對的洗護產品，便能有效延長髮色亮澤表現，同時維持柔順健康的髮質。

juliArt覺亞解析褪色關鍵，「洸影玫瑰系列」打造日常修護，新春限定優惠1/1正式開跑。（圖／品牌業者提供）

因應染後修護需求，juliArt覺亞推出全新「洸影玫瑰系列」，以弱酸性胺基酸配方平衡頭髮pH值，幫助毛鱗片緊緻貼合，減少染料流失，為染後髮絲提供溫和且穩定的日常修護基礎。同步於1月1日至2月3日期間，推出新春限時優惠組合，凡購買洸影玫瑰精萃髮油150mL、洸影玫瑰魔髮精靈150mL 任一款，即贈洸影玫瑰洗髮精75mL乙瓶，年前維持亮麗新髮色過好年。

juliArt覺亞推出全方位髮質修護五步驟，依序由內而外滋潤調理，從清潔到造型前後完整呵護髮絲，維持柔亮狀態。（圖／品牌業者提供）

