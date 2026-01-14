Jay Park 親手打造的新男團 LNGSHOT 4 成員介紹！中指團照出道前先爆話題、不走乖乖牌 饒舌節目出身冷面Rapper、混血忙內被封「音色流氓」 13日帶著EP《SHOT CALLERS》正式出道
K-pop 男團逐漸走向高度公式化的產業環境下，一組由韓國嘻哈天王 Jay Park 親手打造、以成員本身為起點而非先行設定框架的新男團LNGSHOT，於昨（13）日正式出道。
韓國嘻哈天王Jay Park推出的新男團LNGSHOT於1月13日正式出道，並發行首張 EP《SHOT CALLERS》。
從音樂製作到舞台編排，成員實際參與其中，整體風格帶著濃厚的 Hip-Hop 基因與自由靈魂。出道口號「Middle finger to the norm」乍聽叛逆，卻正好點出團體企劃的核心精神。正如Jay Park所說：「不是成員去符合團體框架，而是他們的個性形塑了LNGSHOT。」他想打造的不是工廠流水線生產的完美玩偶，而是一群有血有肉、敢於表達自我的年輕藝術家。
LNGSHOT 1月13日在首爾的明和音樂廳舉行了該組合首張迷你專輯《SHOT CALLERS》的媒體發布會。
這支平均年齡僅 16 到 20 歲的四人團體，在出道前就已話題不斷，從一張「比中指」的團體照引爆爭議，到先行曲〈Saucin’〉登上 2025 年末MMA舞台初次亮相，全程 Live 的高水準表現反而成了最有力的回擊，也讓外界開始開始關注他們的實力。究竟這 4 位男孩是誰，又各自有什麼來頭，現在就一起來認識！
LNGSHOT 登上 MMA 2025 舞台，與 Jay Park 同台演出，成為出道前備受矚目的合作舞台。
出道前中指團照掀爭議 〈Saucin’〉把質疑寫進歌詞正面回擊
LNGSHOT 尚未出道就已被貼上標籤。Jay Park 去年無預警公開一張四位成員對鏡頭比中指的合照，立刻引來大量批評聲浪，被形容成「沒禮貌」、「像小混混」。但這個看似挑釁的動作，並非單純噱頭，而是整個企劃世界觀的一部分。
LNGSHOT成員由左至右，RYUL、WOOJIN、LOUIS、OHYUL
在出道前釋出的 mixtape 與預熱單曲〈Saucin’〉中，LNGSHOT 直接把外界質疑轉化為視覺與敘事語言。歌曲隨後登上 MMA 2025 舞台，四人穩定的現場演唱與舞台掌控力，讓不少原本抱持觀望態度的觀眾改觀，高水準的演出實力更讓不少人被四位寶藏男孩圈粉。
LNGSHOT團名源自「long shot」，意指在勝算渺茫的情況下，仍足以一擊翻轉全局的關鍵一投。
團名 LNGSHOT 的真正意思
LNGSHOT 讀作「Long Shot」。Jay Park 曾在訪問中解釋，這個名字意味著，即使成功的機率很小，我們也要放手一博。這不僅是對市場的挑戰，更是這四位男孩的宣言。
這樣的精神也直接體現在他們的出道口號「Middle finger to the norm」。不是精緻包裝的乖乖牌偶像，而是保有稜角與選擇權的年輕創作者。從音樂風格到舞台氣質，LNGSHOT 都刻意保留嘻哈與 R&B 的原始感，拒絕被單一公式定義。
Jay Park 與 LNGSHOT 的合照
Jay Park 為何要親自做男團
隸屬於 MORE VISION 的 LNGSHOT，是 Jay Park 首次從零開始打造的偶像團體。出道記者會上，他毫不避諱談到這個決定的困難。他說：「比起排名或數字，我更傾向從『人』身上感受到意義。」
Jay Park 13日出席LNGSHOT的媒體見面會
「K-POP 已經成為全球認可的產業，許多人都在製作偶像。我也想打造出一群連我都覺得帥氣、會想反覆聽他們的音樂的團體。我知道這是很艱難的挑戰，也知道成本會很高昂，但還是下定決心試一試。」Jay Park說。
他也進一步說明，自己並不想成為高壓式的管理者。「偶像產業中存在許多規範和限制，成員們年紀還小，有些部分可能還難以自行判斷。但比起一味的禁止或限制，不如讓好的大人們從旁分享經驗，並進行大量溝通。」、「如果他們會怕我，就無法好好交流，所以我希望在保有尊重的前提下，能以人與人之間的對等關係持續溝通。我認為這是我應盡的責任。」
出道 EP《Shot Callers》四位成員全程參與了專輯製作，從填詞、作曲到編曲，都實際投入在收錄曲的創作中。
出道 EP《SHOT CALLERS》與主打歌方向
《SHOT CALLERS》全輯以嘻哈與 R&B 為基底，共收錄五首歌曲，包括〈Moonwalkin’〉、〈Saucin’〉、〈Backseat〉、〈FaceTime〉、〈Never Let Go〉。四位成員全程參與製作，從作曲、編曲到填詞都實際投入。
主打歌〈Moonwalkin’〉與先行曲的強烈態度不同，整體氛圍更偏夢幻與自信。成員 Woojin 透露，這首歌原本是他的個人作品，直到 Jay Park 聽完後直接說：「改成團體歌吧！」
歌曲以 Michael Jackson 的經典舞步作為意象，象徵在不確定的未來中，即使看似後退，仍選擇持續前進。
「Moonwalk 這個舞步，看起來像是在前進，實際上卻在往後滑，」Woojin 表示，「這個畫面正好貼合我們在準備出道時所感受到的不安，以及即便如此仍要全力以赴的決心。」
LNGSHOT
LNGSHOT 四位成員介紹一次看
OHYUL
19 歲，182 公分，團內隊長。MORE VISION 的第一位練習生，定位為 Vocal 與 Rap。舞台實力穩定，擁有自學吉他的音樂底子。首次公開亮相時，因一張飯拍照在社群間瘋傳，乾淨氣質與團體硬派風格形成強烈反差。性格沉穩，是平衡團體風格的重要存在。
RYUL
19 歲，主 Rapper。曾參加饒舌節目，在出道前已有一定知名度。外型神似殷志源成為話題焦點，舞台上氣場冷冽，私下卻常展現幽默的一面。對於團體目標，他直言：「我希望 LNGSHOT 能成為一個代表這個產業的品牌。」
WOOJIN
2008 年出生，17 歲，主舞兼作曲。年紀輕輕就展現成熟的製作能力，參與多首作品的編排與作曲，也曾以伴舞身分站上 Jay Park 的舞台。被成員形容為「隊內大腦」，對流行趨勢與音樂結構有高度敏感度。
LOUIS
15 歲，186 公分，法韓混血忙內。定位為 Vocal，嗓音明亮，帶有濃厚 R&B 色彩，被不少人形容像年輕時的 Justin Bieber。Jay Park 形容他的音色是「音色流氓」。外表稚氣，實力卻不生澀，據悉從 13 歲就開始研究製作 beats，是團內潛力值極高的成員。
LNGSHOT成員在首爾明化Live Hall舉行首張迷你專輯《SHOT CALLERS》的媒體見面會
Jay Park ：用 LNGSHOT 回應 K-pop 失去的浪漫精神
據《韓國時報》報導，Jay Park 受訪時直言，近年的 K-pop 正逐漸流失「浪漫精神」與「真實性」，而 LNGSHOT 正是他的回答。「不是先設定概念再硬把偶像塞進去，而是由一群和我理念相近、我真心想全力支持的人組成。」
Ohyul 也坦率看待外界因 Jay Park 而來的關注。「我們不能否認，因為社長的關係，確實擁有很好的機會與環境，但我們會努力到有一天，大家只記得我們是 LNGSHOT。」
LNGSHOT 四位成員合照
在 K-pop 男團競爭激烈的時代，LNGSHOT 選擇了一條只屬於他們自己的路。沒有過度包裝的人設，取而代之的是對舞台的投入與對音樂的自信。隨著出道正式啟動，團體也為自己訂下明確目標，「拿下今年的新人獎」。至於LNGSHOT能否真的命中，就交由市場與時間來驗證，一起看看這四位少年將如何一步一步突破屬於他們的天花板！
（圖片來源：Weverse、DANIELA GONZALEZ PEREZ、韓聯社）
