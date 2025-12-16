JCB信用卡權益大升級 一卡刷進3大最強場景

國際3大發卡組織新年度優惠方案到齊。JCB公布明(2026)年度晶緻卡與極緻卡新權益，主打餐飲、生活消費與旅遊3大高頻場景，且回饋內容大幅升級，藉此提升卡友日常生活與出遊時的用卡體驗。

在日常移動與通勤場景中，JCB晶緻卡持卡人享LINE GO TAXI叫車單筆交易滿250元現折50元好康，每月最多1萬個名額；完成登錄並以悠遊卡自動加值享10%回饋，每月限量3萬7,500名，讓小額、重複性支出的優惠更有感。

對於購物與生活消費，JCB進一步整合日系品牌通路。晶緻卡卡友於指定日系品牌官方網站或App購物，單筆滿2,000元贈100元，每月上限8,500名，合作品牌涵蓋服飾、運動與生活選物。娛樂體驗則結合Klook平台，刷卡預訂指定國內玩樂行程，單筆滿2,000元立折200元，每月限量1,000組，將信用卡優惠延伸至休閒與假日活動。

餐飲權益仍是明年的重點項目，以晶緻卡付款可享多項即刷即折優待，只要事先完成登錄，於COCO壱番屋、台灣壽司郎、bb.q CHICKEN、涓豆腐等指定日系或韓系餐廳用餐，單筆現折50元，名額依活動檔期有所不同。

聚餐場景則整合百匯與吃到飽餐廳，持卡完成登錄並預約後，於JR東日本大飯店台北鉑麗安、欣葉日本料理(中茂店、健康店、館前店)、美登利壽司Lalaport台中店等指定餐廳消費，2人同行第2位半價，每週限量320組，鎖定家庭與朋友聚會需求。

同時，JCB彙整17家日系經典名店打出最高20%優惠，合作通路包含札幌藥粧、宗家源吉兆庵、千房大阪燒、日本橋玉井、東京油組總本店、KA.RA.DA factory身體工場、ABC Cooking Studio等品牌；晶緻卡卡友完成登錄後，於星巴克點購指定飲品可享1杯半價優待，每月釋出1萬個名額。

極緻卡則進駐高端餐飲與重要聚會場合，卡友可運用專屬禮賓服務，預約多家高級日式料理餐廳並享有折扣；於指定五星級飯店餐廳平日晚餐時段消費，完成登錄與預約享2人同行6折福利，每週限量50組，成為商務宴請與紀念日用餐的實用權益。

旅遊場景強化出行前後的服務，晶緻卡卡友使用LINE GO機場接送，免消費即可享最低700元特惠價；搭配指定航空公司日韓航線，享機票最高9折與加值服務。於旅遊平台預訂日、韓、泰、越與港澳等亞太地區熱門行程，單筆滿2,000元折價200元，每月1,000個名額。

極緻卡在旅遊權益上導入更多尊榮型服務，持卡人符合消費條件並完成登錄，即享免費尊榮車款機場接送服務，每月限量150名；同時提供國內機場貴賓室免費使用禮遇。海外行程中可進入位於日本銀座的THE GINZA LOUNGE休憩，還能透過禮賓服務，預訂全球奢華飯店及日本星野集團旗下飯店住宿，享受旅遊相關禮遇與專屬安排。

