JCB卡浮現祭配套禮遇 萬事達卡抽WBC門票

休閒與體驗型消費成為主流，支付業者積極跨足音樂、運動等娛樂場景，搶攻年輕族群與粉絲經濟。國際組織JCB與Mastercard投入音樂節與國際運動賽事贊助，結合抽票、交通優惠與互動體驗，擴大信用卡在休閒場域的使用情境。一卡通則發行啦啦隊聯名票證，將支付工具從交易媒介延伸至應援文化與日常通勤。

支付業者間的競爭擴及「場景經營」，在音樂場景方面，JCB今(2026)年不僅冠名贊助台灣指標性國際音樂節「浮現祭」，更提供多項卡友專屬配套，從交通往返到現場互動，全面串聯音樂祭體驗。

活動期間，JCB卡友預約專屬接駁巴士可享優惠，包括短程接駁原價100元，優惠價只要1元；高鐵或台鐵站往返會場的中程接駁僅須100元；長程接駁優待價為1,000元，限量50名。相關接駁服務採事前預約制，預約期限至2月9日止，讓樂迷輕鬆參與音樂盛宴。

同時，JCB結合抽票與現場互動機制，強化卡友參與感，並於音樂祭現場設置限定拍貼機，遊客完成指定條件即可免費使用。業界觀察，「交通+娛樂+支付」的整合方式，讓支付品牌能在音樂活動前、中、後各階段與消費者產生連結，而非僅止於單一交易行為。

Mastercard針對國人極度關切的2026年世界棒球經典賽(WBC)，祭出東京組賽事抽票活動。民眾於萬事達卡FaceBook粉絲團貼文，留言#就是要萬事達卡，有機會獲得中華隊東京組賽事雙人門票，共釋出16組名額，涵蓋對戰澳洲、日本、捷克與南韓等4場比賽，每場各抽出4組。藉此將品牌融入球迷應援文化，擴大年輕族群與運動迷的接觸面。

除國際支付組織外，本土電子支付業者也積極切入粉絲經濟。一卡通力推與職棒啦啦隊合作的「FUBON ANGELS一卡通」聯名票證，集結23位成員一口氣發行69款不同卡面，採盲包形式販售，每款售價199元，2月10日起於全台7-ELEVEN獨家開賣。一卡通公司表示，透過限量卡面與收藏機制，將球場應援文化延伸至通勤與日常消費，提升用戶的使用頻率與情感黏著度。

