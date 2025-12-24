JCB迎新年送出感謝禮 日本境內消費回饋10%

新年新氣象，信用卡國際組織也有全新優惠與服務登場。JCB鎖定台灣人對日本旅遊的熱情與需求，今(24)日宣布推出「ARIGATO(感謝)！日本境內消費10%現金回饋」活動，限量20萬張JCB信用卡在日本境內消費滿額享10%好康。Visa與萬事達卡則與第三方支付業者「藍新金流」合作，即日起正式支援「Passkey無密碼支付驗證」服務，正式告別簡訊驗證(OTP)時代。

國人對日本旅遊的喜好世界知名，來自日本的信用卡組織「JCB」為感謝台灣人的支持，祭出日本境內消費10%現金回饋，即日起至明(2026)年4月30日於官方指定網站開放登錄，限量20萬張JCB信用卡。卡友完成登錄後，明年2月1日至4月30日在日本境內實體商店刷卡累滿10萬日圓，就能獲贈1萬日圓，換算最高回饋率為10%。

JCB表示，JCB為國際上唯一源自日本的支付品牌，秉持「MORE JAPAN with JCB」的理念，協助訪日旅客充分享受旅程，除了高額現金回饋，「MORE JAPAN with JCB」網站還提供各式日本購物、美食、觀光資訊，可以使用繁體中文與多國語言瀏覽，讓台灣JCB持卡人即時掌握遊日資訊。

Visa與萬事達卡即日起與第三方支付品牌「藍新金流」合作，同步啟用「Passkey無密碼支付驗證」功能。採用國際FIDO(Fast IDentity Online)認證標準，消費者完成設定，未來透過手機付款時，不用再使用密碼或收取簡訊認證碼，只要完成臉部或指紋辨識即可，實現「一掃即付」的結帳流程。

藍新科技指出，根據市場數據，在所有線上支付交易中，約有2成~3成訂單會因為3D-Secure驗證失敗而流失，消費者常因收訊不佳的簡訊延遲，或是人在海外收不到簡訊而放棄消費；與Visa、萬事達卡合作後，不但能確保付款流程不中斷，當信用卡到期或換卡，系統也會自動更新卡號資訊，讓信用卡交易更便利。

