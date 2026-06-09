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汽車大廠 Stellantis 宣布全球召回超過 130 萬輛 Jeep 運動休旅車與皮卡，主因是動力轉向系統接線存在缺陷，恐導致車輛起火。官方強烈建議車主在維修完成前，應將車輛停放在戶外，並遠離建築物以策安全。

汽車巨頭 Stellantis 近期向美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）提交報告，指出 2021 年至 2025 年款的 Jeep Wrangler 以及 Jeep Gladiator 存在嚴重的起火風險。問題核心在於電子液壓動力轉向泵的接線處可能出現接觸不良，在極端情況下會導致導線過熱甚至熔化，進而引發火災。

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根據官方統計，目前全球已接獲至少 72 起疑似與此缺陷相關的起火報告，並造成 1 人受傷。受影響的車輛總數高達 130 萬輛，其中美國市場佔 108 萬輛，其餘則分布於加拿大、墨西哥及全球其他地區。NHTSA 警告，即便車輛處於熄火停放狀態，該零件仍可能因過熱而自燃。

Stellantis 表示，公司自 2023 年起便持續追蹤相關案例，並透過電腦斷層掃描（CT）與 X 光等精密檢測，分析零件失效的原因，最終確認該設計存在安全風險。目前車廠正加速準備維修零件，預計最快於 7 月開始為受影響車主免費檢查並更換損壞的線束或轉向泵。在完成修復前，官方呼籲車主切勿將車輛停入室內車庫或靠近易燃物。

原文出處：Jeep全球召回130萬輛車！轉向系統恐起火，官方急籲：車停戶外

本文由AI協作，經編輯審核後發布