Jeep消失15年重返台灣 越野王Wrangler強勢登場

美國經典越野品牌Jeep宣布正式重返台灣市場，並於今（10）日舉行新車上市記者會，同步推出全新Jeep Wrangler四門Sahara與Rubicon車型。寶嘉聯合執行董事吳睿弘表示，自1941年創立以來，品牌始終以自由精神與探索意義為核心，這次重返台灣，象徵「自由無界」的品牌價值將再次在台落地生根。

吳睿弘說，台灣近年戶外風氣強烈升溫，消費者對越野車與冒險生活的關注度明顯提升，這正是Jeep選擇回歸的重要契機。他指出：「台灣市場已經準備好迎接更純粹的越野文化，而Jeep的精神，正好能回到屬於它的位置。」

廣告 廣告

根據吳睿弘觀察，過去一年全球戶外風潮持續延燒，越野車款在各區市場表現強勁，台灣市場對冒險與戶外活動的興趣也大幅提升，使品牌看見再次投入台灣的市場契機。而Wrangler以其純正美式硬派DNA，能滿足新世代消費者的探索需求，也能成為戶外文化中的核心象徵。「Wrangler在台有深厚粉絲基礎，這次回歸不只是一款車的上市，而是讓市場重新看見Jeep的靈魂。」

越野經典回歸 Wrangler 全面升級

而這次回歸的主力車型Wrangler JL為品牌最具代表性的越野作品。車型延續Jeep經典七槽格柵、圓形頭燈、方正車身比例等標誌性元素，同時導入更現代化的細部設計，包含LED頭尾燈、最新7槽格柵造型，以及可拆卸車門、可前倒式擋風玻璃等開放式結構，強化Wrangler的自由性。

內裝部分亦大幅提升科技質感，全車系標配12.3吋HD觸控螢幕、無線Apple CarPlay與Android Auto，以及Alpine頂級音響系統。座椅材質依車型採用Nappa或Mckinley皮革，並具備雙前座12向電動調整與加熱功能，兼具硬派外型與豪華舒適性。

越野性能全面強化 Sahara與Rubicon各展特色

動力部分採用2.0升直列四缸渦輪增壓引擎，具備272匹最大馬力與400 Nm扭力，搭配ZF八速變速箱，0到100 km/h加速為7.6秒，可應對日常道路與山林越野需求。

越野系統依車型不同而有差異，Sahara搭載Selec-Trac四驅系統與Trac-Lok限滑後差速器，提供全天候道路應對能力，適合兼具城市與戶外使用的族群；Rubicon則採用Rock-Trac四驅系統、Tru-Lok前後電子鎖定差速器，以及電子可斷開式前防傾桿，具備原廠設定即能挑戰重度越野路線的能力，目標客群為追求極限性能的越野玩家。

Wrangler預售價部分，Sahara車型預售價為199.8萬元，Rubicon車型預售價為 229.8萬元，皆包含汰舊換新與小客車新購貨物稅退稅補助。吳睿弘強調，目前價格以「美國進口關稅假設為0％」為前提評估，最終售價仍需依政府政策公布後確定。

此外，全車系皆具備Trail Rated越野五力認證，包括牽引力、涉水能力、操控性、懸吊行程與離地高度，確保 Wrangler 能在多變地形中維持強大通過性。

Jeep以品牌重啟之姿迎接台灣市場

吳睿弘指出，這次重返台灣不只是產品上市，而是完整品牌的重新啟動。品牌強調自由、探險、真實與熱情的核心DNA，希望藉由Jeep的全地形能力，陪伴台灣消費者進入更廣闊的生活邊界。

針對品牌未來發展，吳睿弘也補充，Jeep回歸後會以更完整的通路與服務系統迎接市場需求。他指出：「Jeep代表的不是一輛車，而是一套生活方式。我們希望把這份精神重新帶給台灣。」 隨著越野文化在台升溫，此次Jeep回歸市場，被視為台灣SUV市場的重要新指