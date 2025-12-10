Jeep消失15年重返台灣 越野王Wrangler強勢登場
美國經典越野品牌Jeep宣布正式重返台灣市場，並於今（10）日舉行新車上市記者會，同步推出全新Jeep Wrangler四門Sahara與Rubicon車型。寶嘉聯合執行董事吳睿弘表示，自1941年創立以來，品牌始終以自由精神與探索意義為核心，這次重返台灣，象徵「自由無界」的品牌價值將再次在台落地生根。
吳睿弘說，台灣近年戶外風氣強烈升溫，消費者對越野車與冒險生活的關注度明顯提升，這正是Jeep選擇回歸的重要契機。他指出：「台灣市場已經準備好迎接更純粹的越野文化，而Jeep的精神，正好能回到屬於它的位置。」
根據吳睿弘觀察，過去一年全球戶外風潮持續延燒，越野車款在各區市場表現強勁，台灣市場對冒險與戶外活動的興趣也大幅提升，使品牌看見再次投入台灣的市場契機。而Wrangler以其純正美式硬派DNA，能滿足新世代消費者的探索需求，也能成為戶外文化中的核心象徵。「Wrangler在台有深厚粉絲基礎，這次回歸不只是一款車的上市，而是讓市場重新看見Jeep的靈魂。」
越野經典回歸 Wrangler 全面升級
而這次回歸的主力車型Wrangler JL為品牌最具代表性的越野作品。車型延續Jeep經典七槽格柵、圓形頭燈、方正車身比例等標誌性元素，同時導入更現代化的細部設計，包含LED頭尾燈、最新7槽格柵造型，以及可拆卸車門、可前倒式擋風玻璃等開放式結構，強化Wrangler的自由性。
內裝部分亦大幅提升科技質感，全車系標配12.3吋HD觸控螢幕、無線Apple CarPlay與Android Auto，以及Alpine頂級音響系統。座椅材質依車型採用Nappa或Mckinley皮革，並具備雙前座12向電動調整與加熱功能，兼具硬派外型與豪華舒適性。
越野性能全面強化 Sahara與Rubicon各展特色
動力部分採用2.0升直列四缸渦輪增壓引擎，具備272匹最大馬力與400 Nm扭力，搭配ZF八速變速箱，0到100 km/h加速為7.6秒，可應對日常道路與山林越野需求。
越野系統依車型不同而有差異，Sahara搭載Selec-Trac四驅系統與Trac-Lok限滑後差速器，提供全天候道路應對能力，適合兼具城市與戶外使用的族群；Rubicon則採用Rock-Trac四驅系統、Tru-Lok前後電子鎖定差速器，以及電子可斷開式前防傾桿，具備原廠設定即能挑戰重度越野路線的能力，目標客群為追求極限性能的越野玩家。
Wrangler預售價部分，Sahara車型預售價為199.8萬元，Rubicon車型預售價為 229.8萬元，皆包含汰舊換新與小客車新購貨物稅退稅補助。吳睿弘強調，目前價格以「美國進口關稅假設為0％」為前提評估，最終售價仍需依政府政策公布後確定。
此外，全車系皆具備Trail Rated越野五力認證，包括牽引力、涉水能力、操控性、懸吊行程與離地高度，確保 Wrangler 能在多變地形中維持強大通過性。
Jeep以品牌重啟之姿迎接台灣市場
吳睿弘指出，這次重返台灣不只是產品上市，而是完整品牌的重新啟動。品牌強調自由、探險、真實與熱情的核心DNA，希望藉由Jeep的全地形能力，陪伴台灣消費者進入更廣闊的生活邊界。
針對品牌未來發展，吳睿弘也補充，Jeep回歸後會以更完整的通路與服務系統迎接市場需求。他指出：「Jeep代表的不是一輛車，而是一套生活方式。我們希望把這份精神重新帶給台灣。」 隨著越野文化在台升溫，此次Jeep回歸市場，被視為台灣SUV市場的重要新指
其他人也在看
義美公主不玩了！ 旗下尚鵬汽車年底分手SKODA
義美公主不玩了！ 旗下尚鵬汽車年底分手SKODAEBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 77
Toyota經銷商曝6代RAV4、Urban Cruiser與Crown Sport動向！傳5代RAV4將售罄
隨著Toyota總代理和泰汽車公布2026台北車展將展出「純電跨界休旅」Urban Cruiser、「皇冠跑旅」Crown Sport之後，究竟Toyota 6代RAV4會不會展出？又這3款休旅車是否會導入或是何時上市？皆是不少消費者渴望盡早獲得解答的疑問。不過，在和泰汽車目前守口如瓶的情況下，有經銷端透露，現行5.5代RAV4已即將售罄，意味著6代RAV4可能即將接棒，且不排除導入動作應該會比和泰有預告車展發表的Urban Cruiser還要更快。地球黃金線 ・ 10 小時前 ・ 1
特斯拉熱銷 訂單排到明年
關稅沒影響，特斯拉（Tesla）台灣新車賣光光，本季將大量交車、年增近七成，訂單已排到明年。台灣特斯拉昨（9）日表示，T...聯合新聞網 ・ 11 小時前 ・ 10
【怎能不愛車】8人座＋德系安全科技 新Multivan台灣開賣
新Multivan抵台，這次台灣福斯商旅把產品陣線再度強化，不只外型俐落、內裝更講究，多人乘載空間也同步升級。隨著家庭需求與企業接送市場持續成長，全新26年式Multivan TDI正式導入8人座配置，取代過往TDI的7人座設定；而Multivan Life與Style則維持7人座，並針對對座模式更新配備，讓不同族群都能找到最適合自己的版本。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
【怎能不愛車】4.9米超長Smart 全新#6登場顛覆大家想像
Smart這幾年的轉型速度堪稱「品牌重開機」，從城市小車一路長大到跨界休旅，如今更直接跨足中大型掀背轎跑市場。最新亮相的Smart #6因工信部申報資料曝光，正式提前揭露外觀與重點規格，也宣告品牌首款轎車即將登場。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發起對話
台灣 RAV4 第六代不能沒有 2.0 汽油動力 一數據秀關鍵原因
現行款 Toyota RAV4 即將完售，第六代有望在年底台北車展開放接單，首波有望優先導入 2.5 Hybrid 與 2.5 PHEV 油電動力。不過從銷售數據來看，台灣市場最依賴的仍是稅金較低、價格更親民的 2.0 汽油車型，占比高達 40%以上，成為大改款前最受關注的動力選項。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 發起對話
寶嘉聯合策略調整滿周年，三品牌累積訂單破5,500張
自2024年12月寶嘉聯合正式調整台灣市場的產品與通路佈局後，品牌營運走勢有著顯著成長。轉眼滿一週年，Peugeot與Citroën的在台表現不僅穩步成長，更成功帶回沉寂18年的義大利高性能品牌Alfa Romeo，讓集團的品牌陣形更形完整。據統計，截至2025年11月底，三大品牌累計新車訂單已突破5,500張，創下近20年來最亮眼的市場成績。地球黃金線 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
馬自達限時升級「7年原廠保固」，CX-90再享150萬元0利率
2025年歲末將近，Mazda旗下SUV家族在近期繳出亮眼成績。從暢銷主力CX-5、科技再強化的CX-30，到採縱置後驅平台打造的旗艦CX-60與CX-90。Mazda休旅產品線以動態操控、豪華鋪陳與安全科技等全面競爭力，獲得國內消費者青睞。地球黃金線 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
台灣車市暴冷！車商掀退場潮 MAZDA之後…SKODA亞洲最大旗艦店2年喊卡
今年的進口車市場可說是寒風刺骨，不只買氣被關稅不確定性凍到，經銷商也因營運環境急速惡化，只能接連舉白旗。繼MAZDA與標達分手後，義美集團旗下的尚鵬汽車也確定在年底終止與SKODA的合作，讓車市再添震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
特斯拉來勢洶洶 本土車廠明年仍有硬仗要打
關稅戰下，特斯拉強龍姿態力壓本土車廠商，業內指出，由於特斯拉具備美國車優勢，雖然特斯拉曾明言關稅若底定後「不會再降價」，...聯合新聞網 ・ 11 小時前 ・ 53
德國原裝進口Multivan TDI - 8 人座車型 嶄新登場
（記者卓羽榛臺北報導）台灣福斯商旅持續強化高端 MPV 產品佈局，隨著市場對家庭與商務乘載的需求提高，Multivan 車系亦同步調整產品規格，全新26年式 Multivan TDI 正式導入8人座（...自立晚報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
烤漆也能被召回！Genesis G90因車漆過於反光導致雷達誤判
汽車召回事件屢見不鮮，但原因往往與軟體、零件缺陷或結構安全相關，很少有車輛會因為「車漆太亮」而必須進行召回。Genesis近日發布的一項召回通知，卻證實了這個看似荒謬的情況，品牌旗艦豪華轎車G90，由於特定銀色烤漆反射過多雷達訊號，竟導致其ADAS先進駕駛輔助系統發生誤判，進而觸發「幽靈煞車」現象。這項奇特的召回案，涉及2023年至2026年份的G90車型，約483輛受影響。Genesis近日發布的一項召回通知，由於特定銀色烤漆反射過多雷達訊號，竟導致其ADAS先進駕駛輔助系統發生誤判，進而觸發「幽靈煞車」現象。根據NHTSA美國國家公路交通安全管理局的文件，導致G90無預警急煞的罪魁禍首，正是名為「Savile Silver」的車漆顏色。Genesis工程師經過長時間追蹤與測試，確認這款高級銀色烤漆中含有大量的鋁片成分。當G90前方的雷達感應器發射訊號時，這些鋁片會從保險桿外蓋反射訊號，並穿過保險桿橫樑傳回感應器。感應器隨即誤將這些反射訊號解讀為有車輛突然切入車道，尤其是在車速低於20 km/h，或啟動車道變換輔助功能時，便會啟動緊急煞車，嚴重危及行車安全。 這項問題的特殊性在於，工Carture 車勢文化 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
Subaru蟬聯美國消費者報告2026最佳汽車品牌，入主日本年度風雲車全新Forester享高額零利率！
美國知名權威評鑑機構–消費者報告(Consumer Reports)於12月4日公布2026年度評鑑報告，SUBARU以82分的平均總體評分排名首位、連續兩年蟬聯「最佳汽車品牌」，同時也是五年內第三次獲得這項殊榮的肯定，再次印證其頂尖的日式精湛造車工藝和產品質量深受肯定。「SUBARU旗下車款不僅具備卓越的駕駛性能和舒適性，同時採用質量精良的零部件，確保車輛擁有始終如一的優異性能及可靠性。與此同時，SUBARU車款搭載的先進主被動安全系統，更在進行激烈駕駛和煞車測試中表現出色」，《消費者報告》資深汽車測試總監Jake Fisher表示。今年的消費者報告完整匯集了逾200款美國市場市售車款，針對其道路測試、可靠性、車主滿意度、安全評鑑，以及車輛品質等項目進行全面分析，調查數據總數比去年增加27%達到38 萬輛，透過詳實統計最終公布汽車品牌的總體排名，藉此協助消費者做出最佳的購車選擇。甫於今年八月正式在台上市的全新6th FORESTER，以其卓越的駕馭性能、高實用性和乘坐舒適性、強悍越野能力，以及SUBARU始終堅持的最高規格安全性，一舉奪得2025-2026 Japan COTY（JaCARLINK鏈車網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
【試駕】以前或許不會想到，但試完Lexus RZ 550e F Sport之後你會更新電車清單
相較於其他品牌Lexus在電動車領域不算積極，但在試完RZ 550e F Sport之後，不僅對於各項表現擁有好感外，甚至還放進電動車考慮清單。Lexus於今年3月帶來改款RZ，在此之前國內方面提供RZ 450e旗艦單一車型，不過改款之後則規劃RZ 500e豪華/旗艦與RZ 550e F Sport，而本次試駕的RZ 550e F Sport，外觀方面雖和過往相比沒有調整，但在先天斜背車身線條和配置的20吋輪圈基礎上，加入前後下擾流飾板、車側下飾板、尾翼等F Sport套件後，則進一步讓RZ 550e F Sport散發運動樣貌，同時更出色的空氣力學也提升續航里程表現。改款RZ規劃RZ 500e豪華/旗艦與RZ 550e F Sport車型。RZ 550e F Sport配備前後下擾流飾板、車側下飾板。斜背身形讓RZ 550e F Sport自然地散發運動氣息。擾流尾翼不僅有助於空氣力學，視覺方面亦帶來運動化效果。充電孔附有F Sport銘牌。配備20吋輪圈及Aero運動輪圈蓋。電系架構與底盤是改款RZ最大變動進化，首先電池容量加大至76.96kWh，自然也讓續航里程獲得提升，在WLTCarture 車勢文化 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
鎖定勞斯萊斯和賓利！Toyota Century Coupe 量產有望化身純正轎跑
Toyota 最奢華代表 Century 宣布獨立為子品牌，並於東京移動展上發表全新 Century Coupe 概念車，日前 Toyota 動力系統總裁上原隆直言，Century 將會搭載燃油引擎，而外媒也釋出量產版 Century Coupe 預想圖，不像概念車的跨界風格，而是真正的轎跑設定。自由時報汽車頻道 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
SUZUKI SWIFT感謝有您！20週年促銷專案 & 品牌其他各車款促銷方案
Written by: Bear第四代 SWIFT以精巧靈活、緊湊尺寸和充足的車室空間，都源自於「極致剛好」的造車理念，多一分太多、少一分太少，成為尋求實用和多功能性車輛的理想選擇，造就優雅且充滿駕馭的城市經典車款。今年不負眾望奪得車訊風雲獎2025年度『最佳進口小型車』的殊榮，獲得專業車媒與消費者的肯定。CarStuff 人車事 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Certified Pre-Owned福斯原廠認證中古車 推出年終特惠方案
Certified Pre-Owned福斯原廠認證中古車秉持德國原廠標準，矢志帶給台灣消費者嚴謹專業的優質服務，所有車款皆經133 項全面車況認證仔細篩選審核，公開透明刊載於官方網站，選購可靠又便利，此外，8大保證讓消費者從購車至售後皆能享有完善保障，建立值得信賴的中古車品牌首選。即日起年終特惠熱烈開跑，入主即享零頭款首年低月付優惠，年底前指定財務方案再獲5,000元服務禮券，歡迎前往授權展示中心鑑賞試乘，在新的一年與可靠的出行夥伴展開耀眼征途。 台灣福斯汽車總裁 Steffen Knapp 提到：「Volkswagen The Golf由創新思維、卓越品質和精彩駕馭樂趣演繹半世紀不朽傳奇，不…CarFun玩車誌 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
3 大交車注意事項 & 流程說明，第一次交車必讀！
3 大交車注意事項 & 流程說明，第一次交車必讀！SiCAR愛車酷 ・ 1 天前 ・ 1
新莊汽車鍍膜推薦 專業職人工藝讓愛車回歸原廠亮麗質感
生活中心/綜合報導 新莊汽車鍍膜推薦 保護愛車光澤的第一步 當愛車的表面出現刮損、蒙上汙漬，再亮麗的外觀，此時也得大打折扣。正因如此，汽車鍍膜與專業美容保養便成為許多車主維護愛車光澤的關鍵。2012年 […]民生頭條 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Toyota商旅車「關鍵時刻我挺你」！12月入主Granvia、Hiace享5萬購車金還有高額零利率
Toyota商旅車以多元車型滿足各式商務載運及家庭用車需求，廣受台灣消費者喜愛。為感謝消費者長期的支持，並積極響應政府汰舊換新貨物稅減徵補助政策，Toyota商旅車於本月持續推出「關鍵時刻我挺你」購車優惠活動，即日起至12月31日止，購買Toyota Granvia即享「5萬元購車金」及「最高120萬30期零利率」優惠；購買Toyota Hiace即享「5萬元購車金」及「最高80萬30期零利率」優惠，以最實在的購車禮遇回饋消費者。Zeek玩家誌 ・ 8 小時前 ・ 發起對話