Jeep睽違15年重返台灣市場 AIT官員站台

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）美國品牌車款Jeep今天宣布重返台灣市場，美國在台協會（AIT）商務官員及美國商會（AmCham）代表到場力挺。Jeep總代理寶嘉聯合執行董事吳睿弘指出，因應美台關稅確定後市場布局，美國製造的Jeep車款重返台灣先行卡位。

Jeep下午舉行品牌新車發表會，財政部關務署副署長趙台安也親自到場。AIT商務官達頓（Jeffrey Dutton）致詞表示，台灣在汽車供應鏈從關鍵晶片到高品質零組件，扮演重要角色，美國與台灣在半導體、資通訊、人工智慧及車用等領域緊密聯繫，兩個經濟體越來越相互依靠，期盼台美之間有更多貿易往來。

吳睿弘表示，過去15年世界局勢與汽車產業劇烈變化，此次Jeep車款來台，代表美國傳統汽車品牌重回台灣市場，台灣和美國共享同一價值觀、台商在全球打拚，與Jeep品牌核心價值相互呼應。

吳睿弘會後接受媒體採訪指出，此次Jeep美國製造的歐規車型重返台灣市場，可說是因應美台關稅確定後市場布局，美國製造的Jeep車款先行在台灣卡位，預期市場需求會高於產能。

未來美台汽車進口關稅出爐後，吳睿弘表示，屆時Jeep銷售策略可彈性調整，寶嘉聯合已有多套版本因應。他表示，對於關稅結果高度期待，「應該會談得不錯」。

展望美規車款在台灣市場發展，吳睿弘表示，如果非關稅貿易障礙可移除，簡化法規流程，並完整配套因應，可加速美規車在台灣市場布局。

談到近日其他品牌車廠調整台灣授權經銷商合作關係，吳睿弘分析，今年全球汽車產業和市場劇烈變動，預期未來變動將會持續，「這只是開始而已」，汽車產業應該習慣擁抱變動，未來變動將成為日常。

展望2026年台灣車市，吳睿弘預期，明年市場會比今年好一些，今年太多變數，預估2027年市場可明顯成長。（編輯：張良知）1141210