根據紐約時報報導，亞馬遜創辦人Jeff Bezos將正式擔任其部分資助的AI新創公司「Project Prometheus」共同執行長 (co-CEO)，而這也是其自2021年卸任亞馬遜執行長後的首個正式職位。

Jeff Bezos重返營運前線，擔任AI製造新創Project Prometheus共同執行長

獲62億美元早期融資，鎖定AI改善製造業

Project Prometheus雖然整體細節仍相當神秘，但報導指出其已是全球資金最雄厚的早期新創之一，目前已募得62億美元的巨額投資，其中一部分便來自Jeff Bezos本人 。

該公司的核心目標，是利用AI技術來改善製造業 (manufacturing)，尤其是在電腦、汽車與航太 (aerospace) 等高精密領域。

團隊陣容豪華：Google X前主管、OpenAI/DeepMind前員工

Project Prometheus的另一位共同創辦人暨共同執行長，則是具有物理學家與化學家身分、曾於Google X任職，並且主導健康科技公司Verily的Vik Bajaj。

報導指稱，Project Prometheus目前已經擁有近100名員工，團隊成員包含來自OpenAI、DeepMind與Meta等AI業者的前員工。

Jeff Bezos卸任亞馬遜執行長之後首個職位

此次Jeff Bezos親自擔任共同執行長，顯示其對此計畫的高度重視。自2021年卸任亞馬遜執行長以來，Jeff Bezos的主要精力都放在其航太公司Blue Origin上，而該公司作為SpaceX的競爭對手，上週才剛成功完成了New Glenn助推器的首次著陸。

而Jeff Bezos此次重返營運角色、並且選擇投入AI製造領域發展，顯然是看準AI在實體工業應用上的巨大潛力。

