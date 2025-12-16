Jellycat 2026 西洋情人節限定新品搶先上市！完整品項＋販售時間一次看

【文／Beauty美人圈．LISA】

向來最懂儀式感的 Jellycat 這回又超前部署釋出 2026 年西洋情人節限定新品啦！不僅為經典玩偶注入愛心、粉色元素，還有超可愛的無尾熊、緋心龍，每一款都是告白神助攻的最佳利器。以下也幫大家整理出 Jellycat 2026 年西洋情人節全品項和發售時間，先調好鬧鐘準時開搶。

Jellycat 2026 年西洋情人節新品發售時間：

眾所期待的 Jellycat 2026 年西洋情人節新品即將在 2025 年 12 月 17 日於官網正式開賣，務必把握機會購入收藏！

Jellycat 2026 年西洋情人節新品：懷抱玫瑰邦尼兔 Cream Bunny with Rose

害羞 I 人不敢大聲表白？Jellycat 直接祭出經典角色邦尼兔來幫忙，畢竟沒有女孩能抵擋得了可愛小兔兔的魅力～情人節限定的邦尼兔手裡抱著一朵鮮紅玫瑰，加上超萌表情和真摯的黑色大眼睛，彷彿再說：「請你接受我的心吧～」，收到它當禮物真的會默默點頭答應另一半耶。

廣告 廣告

Jellycat 直接祭出經典角色邦尼兔來幫忙 圖片來源：Jellycat

Jellycat 2026 年西洋情人節新品：信差無尾熊 Koala with Message

Jellycat 這回幫灰白無尾熊大變身，化身情人節浪漫小信差！粉色大耳朵吸睛度爆表，雙手還誠意滿滿的拿著粉色告白信封，送給另一半想不心動都難啊～值得一提的是，信封封口處還壓印有 Jellycat 經典貓咪商標，辨識度滿分。

Jellycat 這回幫灰白無尾熊大變身 圖片來源：Jellycat

Jellycat 2026 年西洋情人節新品：坎特內小馬 Canterneigh Pony

Jellycat 新推出的坎特內小馬 Canterneigh Pony 全身是奶茶色柔軟長毛，搭配招牌鬆鬆軟軟的觸感，抱著超療癒。牠的蓬鬆白色鬃毛與圓滾滾鼻子更是萌度爆表，像一隻從童話故事裡走出來的小馬，非常可愛！

Jellycat 新推出的坎特內小馬 Canterneigh Pony 全身是奶茶色柔軟長毛 圖片來源：Jellycat

Jellycat 2026 年西洋情人節新品：赤焰馬 Festival Horse

這款 Jellycat 2026 年西洋情人節新品赤焰馬 Festival Horse 完全是本季最具存在感的角色！全身以濃烈「莓紅色」絨毛打造，搭配亮眼金黃鬃毛與馬蹄，強烈反差色讓它像是從嘉年華踩著鼓點奔出來的節慶小馬，氣勢滿滿又可愛到不行。蓬鬆柔軟的毛料依舊維持 Jellycat 的高觸感標準，不論抱著、展示、或當收藏都超級吸睛。想在情人節送出獨一無二的驚喜，這隻赤焰馬絕對能一眼暖到對方的心！

這款 Jellycat 2026 年西洋情人節新品赤焰馬 Festival Horse 完全是本季最具存在感的角色 圖片來源：Jellycat

Jellycat 2026 年西洋情人節新品：蝴蝶酥 Amuseables Philippe Palmier

有個喜歡甜食又擔心會發胖的另一半？情人節就送這隻吧！Jellycat 蝴蝶酥以愛心性狀呈現，很有情人節的氛圍，搭配迷人的招牌笑臉和小腳丫，擺在桌上、床邊都療癒度滿分，告白助攻少不了它！

Jellycat 蝴蝶酥以愛心性狀呈現 圖片來源：Jellycat

Jellycat 2026 年西洋情人節新品：提米烏龜浪漫裝 Timmy Turtle Romantic Outfit

這款 Jellycat 2026 情人節新品提米烏龜浪漫裝 Timmy Turtle Romantic Outfit 可愛度直接爆表！圓滾滾的提米烏龜穿上海軍風條紋上衣、繫上紅色小領巾，紅色烏龜殼上還有滿滿的心形圖案，甜度瞬間翻倍。提米一貫的呆萌表情加上柔軟蓬鬆的觸感，抱起來療癒度滿分。這款絕對是今年情人節最有「用心」的 Jellycat 禮物，不管送人或自留都可愛得讓人融化！

這款 Jellycat 2026 情人節新品提米烏龜浪漫裝 Timmy Turtle Romantic Outfit 可愛度直接爆表 圖片來源：Jellycat

Jellycat 2026 年西洋情人節新品：緋心龍 Heart Dragon

Jellycat 西洋情人節新品中詢問度最高的就是這一款緋心龍 Heart Dragon！全身是夢幻嫩粉與深緋紅的撞色設計，龍背上的圓圓小尖刺、紅色小翅膀到尾巴尖端，都藏著滿滿心動細節。牠趴著的慵懶姿態超級療癒，觸感一樣是 Jellycat 招牌的軟綿雲朵手感，抱著、摸著都超舒壓。

Jellycat 西洋情人節新品中詢問度最高的就是這一款緋心龍 Heart Dragon 圖片來源：Jellycat

Jellycat 2026 年西洋情人節新品：愛心馬卡龍 Amuseables Colette Heart Macaron/Amuseables Arlette Heart Macaron

甜進你心的馬卡龍也是情人節必備！這次推出兩款超萌選擇：粉嫩可愛的 Colette Heart Macaron，以及濃情深紅的 Arlette Heart Macaron。圓滾滾的立體愛心外型，加上像夾心餡一樣的蓬鬆層次，配上小短腿與微笑表情，完全就是把幸福實體化的程度。尺寸剛剛好，放書桌、床頭都療癒滿分；拿來送另一半、朋友或自己，都甜得恰到好處。2026 情人節必收小物就是它們！

甜進你心的馬卡龍也是情人節必備 圖片來源：Jellycat

Jellycat 2026 年西洋情人節新品：愛心水煮蛋 Amuseables Heart Boiled Egg

這顆水煮蛋不只蛋黃笑得超治癒，蛋白還特別做成「愛心形狀」，象徵把滿滿喜歡都送給你。粉嫩小腳丫更是萌到不行，尺寸迷你卻存在感十足，擺哪裡都會讓心情瞬間亮起來。無論要送情人、朋友，還是買給自己當今日份可愛，這顆愛心水煮蛋都是 2026 情人節最暖心的小禮物之一！

這顆水煮蛋不只蛋黃笑得超治癒，蛋白還特別做成「愛心形狀」圖片來源：Jellycat

【本文由Beauty美人圈提供，未經授權，請勿轉載！】

《延伸閱讀》

Jellycat不要只買娃娃！必搶「包包吊飾」先鎖定：Jennie同款水豚、棉花糖雙胞胎超夯！(beauty美人圈)

韓國MZ世代最愛「包包吊飾」IP出爐！WASABI BEAR芥末熊、肌肉馬東熊爆火(beauty美人圈)