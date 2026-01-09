Jennie來了！金唱片明大巨蛋登場 機場被要愛心⋯一笑秒答應
記者林汝珊／台北報導
迎接四十週年到來，韓國指標音樂獎項《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》將於2026年1月10日首度移師臺北大巨蛋舉行。8日起多組表演嘉賓陸續包機來台，其餘卡司則於9日中午、下午分批抵達。BLACKPINK成員Jennie稍早身穿灰色大衣，現身仁川機場，準備出發來台。
Jennie以灰色大衣、頭戴藍色帽子的輕鬆造型現身仁川機場，全程面帶微笑，親切與現場媒體、粉絲互動。即使面對閃光燈狂閃，她仍保持笑容，看到粉絲遞上信件也溫柔收下，展現親和力。在被記者問：「新年可以給我一個愛心嗎？」Jennie先是笑出聲，隨後大方比出愛心，逗笑大家。
昨日深夜，團體BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、ZEROBASEONE也已抵台，近期最夯的男團CORTIS也步出桃園機場，外頭瞬間湧入大批粉絲守候。
