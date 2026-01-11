Jennie來台爆「臭臉」被炎上 陳沂逆風力挺：人家就真的大牌

JENNIE（右）機場臭臉態度被炎上，陳沂（左）發文力挺：「人家就真的大牌啊，才有資格這麼做」。（圖／陳沂臉書、郭吉銓攝）

韓國人氣女團BLACKPINK成員JENNIE為參與「第40屆金唱片頒獎典禮」來台，昨（10日）典禮圓滿落幕，JENNIE一舉抱回4座獎項，成為全場最大贏家，人氣與影響力再度獲得肯定。不過，相較於舞台上的風光無限，她抵台時在機場的神情，卻意外掀起不小爭議。向來敢言的台灣網紅陳沂，也在臉書發文逆風力挺JENNIE。

JENNIE現身桃園機場時，表情冷淡，面對鏡頭幾乎零互動，相關畫面在網路上迅速掀起熱議，部分網友將她在台灣機場的表現，與先前於韓國或歐美機場時曾微笑揮手、與粉絲互動的畫面作對比，質疑她「來台擺臭臉」、「不尊重台灣」痛批其態度不佳，掀起正反兩派論戰。

JENNIE來台，機場全程墨鏡遮掩、用大衣遮住全身，舉動遭網友批評耍大牌。（范揚光攝）

陳沂發文指出，JENNIE來台在機場被拍到「全程臭臉，甚至直接拿外套把臉蓋起來的畫面」，因而遭到網友抨擊，甚至有人認為「不想來台灣其實可以不用勉強」。對此，陳沂也坦言，若以偶像標準來看，這樣的態度確實不佳，「身為Jennie 的粉絲，我也是覺得這樣的態度很不敬業啦！身為偶像假笑是基本職業道德吧？就算內心再怎麼不情願，也得來個營業用笑容，親切跟粉絲揮手才行呀！」

不過，陳沂話鋒一轉表示，「某種層面，我也挺欣賞Jennie這種作風的。老娘不爽也懶得跟你們陪笑，很真實在做自己，Real」，對於外界指責JENNIE耍大牌，陳沂更直言，「說她耍大牌也沒什麼，啊人家就真的大牌啊，才有資格這麼做」，至於「不尊重台灣」的說法，陳沂認為，「罵她不尊重台灣，說她到歐美都笑臉迎人，反而顯示台灣的自卑。台灣要是市場夠大地位夠高，她來也是會陪笑一下的。」

