Jennie修羅場來了！紅毯才同框前男友KAI 分手GD後「獲頒同獎」

MMA頒獎，意外變Jennie修羅場。（圖／翻攝自YT）

韓國音樂盛事《MMA》頒獎典禮，今（20）日在首爾盛大登場，「10大 TOP 藝人」獎項，巧的是，GD與BLACKPINK 成員 Jennie一前一後上台領獎，這也是兩人分手後，罕見同台，引起討論。

GD獲 10 大 TOP 藝人獎。（圖／翻攝自YT）

稍早頒發10 大 TOP 藝人獎，GD表示：「能夠作為第一位得獎者揭開序幕，心情非常好，也希望能和接下來被點名的藝人們一起分享這份榮耀。」Jennie 則是壓軸上台，坦言自己已經許久未在韓國出席頒獎典禮，感謝粉絲這一年來的支持。

JENNIE紅毯與前男友KAI一前一後登場。（圖／멜론 Melon YouTube）

值得一提的是，紅毯上也上演了「大型修羅場」，Jennie 身穿隆重禮服亮相後不久，前男友KAI 隨即登場，時間點幾乎無縫接軌，讓現場氣氛略顯微妙。Jennie 意外與「2任前男友」同台，也掀起話題。

