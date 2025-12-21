Jennie修羅場！同框「GD、KAI」成MMA焦點

娛樂中心／李筱舲報導



南韓音樂盛事《MMA》頒獎典禮於昨（20）日在首爾盛大登場，現場眾星雲集，吸引眾多媒體與粉絲關注。然而，在頒發「10大 TOP 藝人」獎項時，也出現一段引發話題的橋段。GD與BLACKPINK成員Jennie依序上台領獎，這也是兩人繼分手後，罕見的同框，引發外界討論。





昨（20）日，Jennie與GD同時榮獲「10大TOP藝人」，兩人依序上台領獎，罕見的同框引發粉絲熱議。（圖／翻攝Youtube頻道《멜론 Melon》）

昨（20）日，南韓年度音樂盛事《Melon Music Awards（MMA）》於首爾登場，MMA 不僅被視為最能反映南韓大眾音樂喜好的指標獎項，每年典禮的舞台表演和與和典禮內容也是粉絲關注焦點。昨日在頒發「10大TOP藝人」獎項時，GD和Jennie剛好一起同獲此獎，GD領獎表示：「能夠作為第一位得獎者揭開序幕，心情非常好，也希望能和接下來被點名的藝人們一起分享這份榮耀。」而最後上台的則是Jennie，她坦言自己已許久未在南韓出席頒獎典禮，感謝粉絲這一年來的支持。

GD領獎表示自己作為第一位得獎者揭開序幕，心情非常好，也希望能和接下來被點名的藝人們一起分享這份榮耀。（圖／翻攝Youtube頻道《멜론 Melon》）

值得注意的是，除了GD與Jennie在分手後的另類同框，同樣為Jennie前任男友的EXO 成員KAI也現身MMA頒獎典禮，三人同場出席MMA的畫面，也被形容為「Jennie修羅場」。而Jennie與「2任前男友」同台，也意外成為MMA典禮外的另類話題與焦點，引發外界關注與討論。而JENNIE也在昨日拿下2025 MMA年度製作大賞，她除了感謝能獲得這麼重要的獎項，更表示今年對她而言是非常有意義的一年，也提到自己真的很想念BLACKPINK成員、「永遠愛Blink」。

EXO成員KAI也現身MMA頒獎典禮，和團員們驚喜和體，帶來精彩的演出。（圖／翻攝Youtube頻道《멜론 Melon》）

JENNIE昨日拿下2025 MMA年度製作大賞，她表示今年對她而言意義非凡，也很想念BLACKPINK成員。（圖／翻攝Youtube頻道《멜론 Melon》）





