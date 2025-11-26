Jennie出演《換乘戀愛4》掀熱議！緋聞對象都男神

BLACKPINK成員Jennie將登上戀愛實境節目《換乘戀愛4》。（圖／翻攝自Jennie、tvn官方IG）





韓國人氣女團BLACKPINK成員Jennie將登上戀愛實境節目《換乘戀愛4》，以節目嘉賓的身份亮相，製作單位向韓媒證實消息，不過對於拍攝細節則表示不便透露。消息曝光後，掀起大批粉絲熱議。

據了解，Jennie將以觀察嘉賓的身分現身，並與節目固定主持群Simon D 、李龍真、Yura、金叡園一起觀察參加戀綜素人們的情感互動，不少人也期待Jennie可以分享自己的感情觀。

Jennie過往傳緋聞的對象都是男神中的男神，包含EXO成員Kai、BIGBANG的GD、BTS的V（金泰亨）。網友們看到消息後紛紛表示「第一時間大家一致的反應『蛤』」、「天啊，好期待她說自己的戀愛經驗」、「是評審還是參加者」、「認真嗎？太扯」、「戀愛大師要出來了」。

廣告 廣告

《換乘戀愛》是一檔戀愛真人實境節目，由分手的素人情侶們齊聚一堂，回顧過往戀情、結識新對象，第一季在2021年播出後，掀起熱烈迴響，因而發展成系列節目，第四季在上月1日首播。



【更多東森娛樂報導】

●「初戀臉女神」形象破滅 知三當三還嗆正宮

●情斷泫雅3年！DAWN公開談舊愛：分手就徹底結束

●BLACKPINK愛鞋是台灣品牌 世巡「泰國場」也穿

