JENNIE出發來台！將獻台北首SOLO IVE也來了

韓星JENNIE中午現身仁川機場，預計將與女團IVE同時抵達台灣；另外，男神宋仲基也已出發來台。隨著南韓大型頒獎典禮即將登場，台北市也祭出五大應援活動，迎接韓星來台。

BLACKPINK成員JENNIE戴著小帽子，現身仁川機場，預計下午將與女團IVE同時抵達台灣。南韓音樂界年度盛事、第40屆頒獎典禮倒數一天，韓星也陸續抵台。

男神宋仲基現身時親切向現場打招呼，雖然包緊緊仍難掩帥氣。他自南韓出發，預計9日下午抵達台灣。當天上午最早抵達桃園機場的是韓團ATEEZ，成員們一一下車並禮貌點頭致意；接近中午時分，StrayKids也順利抵台。台北市同時推出五大城市應援，為活動暖身。

韓國男團CORTIS也透過影片向粉絲問候，並表示歡迎大家來到台北，展現對粉絲的熱情。

台北捷運國父紀念館站、中山站，以及台北車站B3兩處，共設置四大版位的韓星歡迎影片，吸引粉絲駐足拍攝。另外，國父紀念館站自1月8日至1月10日，將限時播放CORTIS、LE SSERAFIM、StrayKids及ENHYPEN的獻聲錄音。

大巨蛋活動現場也已於8日晚間開始暖場，已有粉絲聽見彩排漏音提前聚集。現場設置包含18組演出藝人、5位頒獎嘉賓及2位主持人的卡司打卡柱，大巨蛋周邊也布置應援旗幟與金色燈飾，讓歌迷能攜帶手燈拍照留念。

南韓頒獎盛事迎來40周年，並首度移師台灣舉辦，歌迷早已準備就緒，期待嗨翻大巨蛋。



