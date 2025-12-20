Jennie分手GD後MMA獲頒同獎！另一位前男友也有到場
韓國頒獎典禮MMA（Melon Music Awards）今晚在高尺天空巨蛋登場，現場眾星雲集，值得一提的是，BLACKPINK成員Jennie除了跟EXO成員KAI前腳後腳走紅毯外，稍早又與另一位前男友BIGBANG隊長GD（G-DRAGON）都獲頒「TOP 10藝人」獎，也是2人分手後罕見出席同一場合。
GD是第一位得主，不過因為頒獎人是安宰賢，他上台後邊調整麥克風高度邊笑著說「身高有點」，讓台下眾人笑翻，同時他也是典禮首位獲獎者，GD表示：「能夠作為第一位得獎者揭開序幕，心情非常好，也希望能和接下來被點名的藝人們一起分享這份榮耀，感謝粉絲。」此後。GD又拿下最佳男SOLO藝人獎，他除了再度致謝外，也高喊「期待明年能拿到團體獎。」
最後一位得獎者正是Jennie，她開心說，久違參與在韓國舉辦的頒獎典禮，「謝謝大家這一整年對我歌曲的喜愛，我會成為持續帶來好音樂的Jennie。」此外，其他「TOP 10藝人」得獎者還包括IVE、aespa、PLAVE、RIIZE、NCT WISH、BOYNEXTDOOR、林英雄、BLACKPINK成員Rosé。
