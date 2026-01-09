Jennie到台灣了！仁川機場「手比愛心」萌翻 下午落地桃機

BLACKPINK成員Jennie落地桃園機場，明參加金唱片頒獎典禮。桃園機場記者聯誼會提供



南韓年度音樂盛事「金唱片頒獎典禮」將於明（1/10）日在台北大巨蛋登場，隨著典禮進入倒數，多組表演嘉賓自8日起陸續包機來台，其餘重量級卡司則於9日中午、下午分批啟程。身為本屆重磅嘉賓之一的Jennie，9日約上午11時30分現身仁川機場飛往台灣，稍早已落地桃園機場。

Jennie當天以灰色大衣搭配藍色帽子的簡約造型亮相，未配戴墨鏡現身，全程面帶微笑。儘管現場閃光燈不斷，她仍不時用手輕遮雙眼，並維持親切態度與媒體、粉絲互動。當看到粉絲遞上信件時，她也停下腳步親手接過，展現一貫的親和力。

稍早在仁川機場，Jennie準備通關離開前，一名攝影記者俏皮向她喊話：「新年可以給我一個愛心嗎？」她先是被逗得笑出聲，隨後大方比出半個愛心回應，現場立刻響起笑聲與快門聲。

不過在抵達桃園機場時，Jennie透過環宇商務中心以VIP方式入境，下機後全程戴著墨鏡遮掩，準備坐上高爾夫球車離開時，更拿起手上的大衣直接蓋頭遮住全身。

金唱片頒獎典禮明在台北大巨蛋舉行，演出陣容陸續抵台，除了Jennie外，BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、ZEROBASEONE，以及近期話題度極高的男團CORTIS，還有和Jennie同班機的女團IVE都已抵達台灣。

