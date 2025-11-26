Jennie加入《換乘戀愛4》當演播室評論員 全網期待第四季渣男被狠狠吐槽

Jennie。（翻攝oddatelier IG）

就在大家議論紛紛Jennie和兩位前任GD、Kai，將同時出席今年底的MMA音樂頒獎典禮，在現場上演K-POP版《換乘戀愛》之際，沒想到Jennie又遭爆料，也要加入戀綜《換乘戀愛4》，成為演播室評論團一員！

所謂「沒有最精彩只有更精彩」，應該就是形容Jennie即將面對的情況，但相信無論身處哪一種情感修羅場，我們Jennie肯定都能碰撞出最有意思的火花。

12月參與錄影講述感情觀

《My Daily》獨家報導，Jennie即將於12月BLACKPINK世界巡迴演唱會暫時休息一個月的期間，拍攝《換乘戀愛4》。

但她並非以「與前任重逢」的出演者身分加入，而是作為演播室評論團的一員，與固定評論陣容Simon D、李龍真、Yura、金叡園，共同分析觀察素人出演者的情感走向。

而根據以往特別嘉賓出現的例子，Jennie在12月錄影一次，很可能會現身節目至少兩集的內容，因此消息一曝光，許多觀眾都非常興奮，想要一聽她如何分析10名男女出演者的感情狀況？

由於Jennie平日跟粉絲聊到感情觀都相當有哲理，所以一般預料，她對《換乘戀愛4》這種因各種原因分手的情侶，聚集在同一屋簷下，尋找新緣分的故事，肯定更容易有感而發，莫不對於她與眾不同的講評，寄予更多期待。

據報導，節目組也是看重Jennie直率的性格與情感洞察力，希望她能為評論室注入不一樣的新鮮視角。

Jennie與演播室四名評論員將有精彩討論。（翻攝jennierubyjane IG、TVING官網）

第四季男出演者集體翻車

目前《換乘戀愛4》已於10月1日開播，最新播到第11、12集，全季共22集，預計將在明年二月份播畢，至於Jennie錄製的內容，比較可能放在明年一月播出。

至於第四季10名出演者的感情現狀，也進展得話題不斷，大部分觀眾都比較關注「敏京」和「有植」，兩人相戀七年後因婚姻觀不同而分手，但才分手四個月就又在節目中相遇，實在相當尷尬。

女方敏京人前強顏歡笑、人後非常壓抑感情，男方有植則被批是「冷暴力慣犯」，對敏京經常表現出很不耐煩的模樣，讓許多觀眾都希望這一對千萬不要復合，敏京最好另找對象氣死有植。

而且不只有植，這一季的男性出演者幾乎集體翻車，各個都像渣男，各有各的自私、現實或者推卸責任的一面，讓網友不禁更加期待Jennie的講評，相信以她的吐槽能力，肯定能把這些男出演者批評到無地自容吧。

《換乘戀愛4》的男出演者，被網友罵翻了。（翻攝TVING官網）

