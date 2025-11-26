Jennie加入《換乘戀愛4》網期待值衝頂：她要講前任嗎？

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國女團BLACKPINK成員Jennie今(26)確認將以特別嘉賓身分參與韓國戀綜《換乘戀愛4》。

今TVING原創綜藝《換乘戀愛4》相關人士向韓媒《News1》表示：「Jennie 將出演《換乘戀愛4》。」補充說：「不過關於拍攝的詳細行程較難確認，敬請見諒。」

《換乘戀愛4》是一檔戀愛真人秀節目，內容講述因各種理由分手的前任情侶們齊聚一屋，回顧過往戀情、遇見新的緣分，尋找屬於自己的愛情。

《換乘戀愛4》目前已播22集，粉絲好奇Jennie將和鄭基石、李龍真、金叡園、Yura一同參與節目，觀看嘉賓的影片，至於Jennie是否也會公開分享自己的戀愛故事，讓網友十分好奇。

此外，BLACKPINK目前持續忙於世界巡演，28日至30日會在新加坡，明年1月前進東京、香港等地，並為全員回歸做準備。

