Jennie化身「觀世音」登MMA！奪大獎卻喊孤單：想念BLACKPINK了

Jennie在MMA拿下4個大賞之一的「年度製作」。（摘自YouTube）

韓國女團BLACKPINK成員Jennie今年推出首張個人錄音室專輯《Ruby》備受好評，她20日晚間在MMA上開心拿下4個大賞之一的「年度製作」，包括「TOP 10藝人」和「10大百萬專輯歌手」，共奪3項大獎，她開心表示：「非常感謝頒給我這麼重要的獎項，這一年對我來說意義非凡，推出了第一張專輯，也經歷了很多事情，能以這樣的方式結束這一年，真的很開心。」

Jennie也沒有忘記一路並肩努力的夥伴，「公司同仁們辛苦了，我愛你們，也謝謝所有工作人員」，而現場她也一口氣帶來專輯中的〈Seoul city〉、〈ZEN〉、〈like JENNIE〉，獲獎時，不忘特別感謝今天一起完成舞台的所有人，「50位舞者真的非常感謝，未來我也會繼續做出更棒的音樂。」最後當然沒有忘記提到BLACKPINK成員們，她笑說：「很想念成員們，一個人活動其實有點孤單，BLINK（官方粉絲名）我永遠愛你們。」

Jennie火辣表演〈like JENNIE〉。（摘自YouTube）

Jennie今晚的演出氣勢滂薄，堪稱國際級，每首歌也都會配合舞台風格換上不同外衣，可說是相當用心，讓網友看到後直呼「更加期待下個月金唱片的演出了」，不過值得一提的是，Jennie宛如天仙地站在如神龕般的高台上出場，之後緩緩掀開頭紗，但鏡頭拉近時被眼尖的網友發現白紗上面竟寫著中文，忍不住歪樓笑虧是「觀世音造型」。

