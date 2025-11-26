Jennie參演《換乘戀愛4》引暴動！前任都是男神 網敲碗曝戀愛觀

桃花不斷的Jennie（右圖）將出演人氣綜藝《換乘戀愛4》當嘉賓。翻攝IG@jennierubyjane、FB@iQIYI TW

人氣實境綜藝《換乘戀愛》第4季正在愛奇藝國際站獨家熱播中，全新一季不僅讓觀眾看得入迷，就連世界級女子夯團BLACKPINK成員Jennie，也確定參演！

製作組證實Jennie將出演

據《換乘戀愛4》製作團隊今（26日）向韓媒證實，「Jennie確實會以嘉賓身分參與節目，不過關於拍攝節細節目前仍不便透露，敬請理解。」

Jennie剛隨團完成雅加達的世界巡演。翻攝IG@jennierubyjane

據了解，正在隨團忙著世界巡演的Jennie，屆時將以觀察嘉賓身分登場，預計與嘉賓班底Simon D （Simon Dominic）、李龍真、Yura、金叡園一起觀察每對分手情侶互動，也有機會分享她的戀愛觀與感情觀。

Jennie超強放電機！緋聞男友都是男神

而Jennie的緋聞對象清一色都是男神，包括2019年曾公開認愛的EXO成員Kai，但戀情疑似見光死，兩人僅交往4個月就宣告分手。

廣告 廣告

Jennie（右圖）與Kai曾是2019年的韓國「元旦情侶」。翻攝IG@koreadispatch

Jennie（右圖）曾在2021年被爆出與師兄GD談了1年地下情。翻攝IG@koreadispatch

兩年後，Jennie在2021年被爆料與師兄團BIGBANG的GD密戀1年，隔年2022年則爆出與BTS（防彈少年團）的V熱戀，今年9月則傳出與好萊塢浪漫喜劇《台北之戀》的日裔美籍演員Nico Hiraga約會，但未經雙方公司證實。



回到原文

更多鏡報報導

快訊／第40屆金唱片明年大巨蛋登場！首波陣容公布 IVE、LE SSERAFIM、ZB1大勢夯團都到齊

羅志祥被造謠「與經紀人生子」 亮出鑑定報告：親子關係0％

林俊傑密戀小20歲白富美？情侶裝曝光後發限動 網喊：讓他戀愛吧