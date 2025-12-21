Jennie同台2前男友！唱到有關前任歌詞「他們在想我」 她台上1反應曝光

記者王培驊／綜合報導

Jennie登上MMA頒獎典禮演出。（圖／翻攝自멜론 Melon YT）

BLACKPINK 成員 Jennie 於 20 日現身首爾高尺天空巨蛋舉行的《2025 Melon Music Awards（MMA2025）》，不僅久違回歸韓國頒獎典禮舞台，更以充滿個人風格的演出成為全場焦點。而在表演過程中，她於演唱關鍵歌詞時露出的一抹微笑，也被眼尖粉絲捕捉，隨即在網路上掀起熱烈討論。

Jennie登上MMA頒獎典禮演出，一連帶來三首歌。（圖／翻攝自멜론 Melon YT）

Jennie 當晚一連帶來〈Seoul City〉、〈ZEN〉與〈like JENNIE〉三首作品，整段表演以敘事方式鋪陳，從外在世界、內心探索到「成為完整的自己」，展現強烈的個人意識與舞台掌控力。進入最後一首〈like JENNIE〉時，她火力全開，搭配 50 多名舞者完成大規模編制演出，氣場全開。

Jennie在演唱到有關前男友的關鍵歌詞時露出微笑。（圖／翻攝自멜론 Melon YT）

就在演唱〈like JENNIE〉其中一句歌詞時，Jennie 被發現在舞台上短暫露出微笑，該畫面迅速在社群平台瘋傳。該段歌詞唱到「No, I’m not thinking ’bout no exes, know they miss me」（我沒想過前任們，但我知道他們想我），恰巧台下坐著她過去曾傳出緋聞的兩位男星GD、KAI，也讓這個細微表情被外界放大解讀。不少粉絲直言，這抹笑容自信又從容，完全展現「女王狀態」。

Jennie演出狀態相當好。（圖／翻攝自멜론 Melon YT）

除了舞台上的一個小小反應引發關注，Jennie 當晚的整體表現同樣備受好評，她在舞台造型上巧妙融入韓國傳統元素，將韓服輪廓以現代手法重新詮釋，其中〈Seoul City〉舞台上所配戴的巨大面紗，更印有韓文早期歌詞內容，為表演增添文化層次與象徵意義。

Jennie演唱〈Seoul City〉舞台上配戴巨大面紗。（圖／翻攝自멜론 Melon YT）

Jennie登上MMA頒獎典禮上火力全開演出。（圖／翻攝自멜론 Melon YT）

在獎項方面，Jennie 憑藉首張正規個人專輯《Ruby》，一舉拿下「年度製作」大獎，並同時獲得「TOP10」、「百萬串流 TOP10」肯定，成為當晚重要得獎者之一。她在致詞時感性表示，這一年對她而言意義非凡，不僅推出個人專輯，也能在年末以這樣的方式畫下句點，未來會持續帶來更好的音樂。

Jennie在MMA頒獎典禮上抱回三項大獎。（圖／翻攝自멜론 Melon YT）

Jennie登上MMA頒獎典禮演出。（圖／翻攝自멜론 Melon YT）

值得一提的是，當晚頒發「TOP10 藝人」獎項時，GD 與 Jennie 先後上台領獎，形成分手後罕見的同場畫面；紅毯環節中，Jennie 與另一位曾傳出緋聞的KAI也幾乎同時登場，讓典禮話題性再度升高。儘管場外關注點不斷，Jennie 在舞台上始終保持高度專業，以實力與自信完成演出，成為 MMA 當晚最具討論度的表演之一。

