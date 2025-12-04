Jennie和小熊軟糖Haribo驚喜推出聯名服飾！最便宜320元能入手，何時開賣？價格？一次公開

Blackpink成員Jennie早先曾在訪問節目中透露自己私底下喜歡的零食，包括鯨魚王脆餅、農心蝦味條與香蕉玉米脆果，超狂的影響力甚至一度帶動農心的股價，而全球知名的Haribo小熊軟糖也是Jennie的愛，過去Jennie還曾與Haribo推出過限定軟糖，造成一波瘋搶，現在Jennie更驚喜在Instagram宣布，再次與Haribo合作推出聯名服飾！

Jennie小熊軟糖Haribo聯名系列已悄悄開賣！

廣告 廣告

直達官網

這回雙方延續「Haribo Ruby Hearts」的主題，從Jennie首張個人專輯《Ruby》的招牌紅、黑配色汲取靈感，一口氣帶來了短袖T恤、紅色衛衣、黑色帽T、坦克背心、棒球帽與鑰匙圈吊飾等周邊單品。

直達官網

聯名系列的圖案設計得非常可愛！為Haribo的小熊與化身水豚君的Jennie並肩組成，兩隻都有著圓圓的小肚肚，畫風既和諧又療癒。而Jennie在限時動態中率先示範的T恤，則是充滿美式復古甜心的氛圍，是編輯私心最想跟上的一款！

直達官網

這回JENNIE x Haribo聯名服飾系列的售價也意外的親民，服飾配件價位落在一千至四千元內，最便宜的單品只要320元即可入手，目前粉絲們已經可以在官網直接下單訂購了，趁尺寸還齊全動作要快！

直達官網









延伸閱讀：

2026金唱片演出陣容曝光！JENNIE、Stray Kids、CORTIS都要來台灣了！

Jennie、張員瑛…韓星愛牌Glowny台灣也能買到了！明星同款、2025秋冬新品Hot Girl必收

睡衣外穿正夯！Jennie、Rosé、歐美博主都在穿，蕾絲睡衣穿搭3招公式直接複製不出錯！





【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● Solar頌樂換上Moschino冰淇淋復古泳裝泳池大解放＋7款必收連身泳裝度假單品推薦

● 寒流必備！Mark Gonzales小天使羽絨外套保暖登場，輕盈保暖、異材質拼接重點一次看