Jennie嘴叼蠟燭嗨慶30歲生日！ 吸菸醜聞遭翻 網狠酸「忘記教訓」

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

韓國人氣女團BLACKPINK成員Jennie今(16)日迎來30歲生日，昨(15)日也在社群平台發布慶生短片，不過，其中要蠟燭點火一幕，卻遭網友翻出過往室內吸菸的醜聞，狠酸忘記教訓。

Jennie昨晚PO出慶生短片，只見她身穿黑色小洋裝，手捧大耳狗造型的蛋糕，嘴巴叼著一根蠟燭，並由旁人伸手幫她點火，然後她帥氣將蠟燭插到蛋糕上，接著大口吹熄，展現帥氣自信的一面，而粉絲也紛紛留言祝賀女王生日快樂。

然而，叼著蠟燭點火的畫面卻掀議，因為Jennie曾在2024年在義大利被拍到在室內吸電子菸，不顧工作人員在旁，大口吞雲吐霧的模樣惹怒韓網，最後她也發布聲明道歉，但事後接受外媒採訪，卻顯得無奈說「韓國人覺得這件事是錯的」，再度引發爭議，如今陳年往事再被扒出，挨酸老菸槍、忘記當初的教訓？





