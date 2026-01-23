Jennie圓夢登「換乘4」嘉賓 下波解鎖「新身份」

BLACKPINK成員Jennie。（圖／翻攝自 Jennie IG ）





韓國天團「BLACKPINK」成員女星Jennie原來也愛看戀愛實境秀節目，Jennie真的現身韓國戀綜「換乘戀愛4」最後一集的嘉賓，他還公布接下來他有甚麼新挑戰？新身分？還將主持新型態的綜藝節目，讓粉絲看到更不一樣的金珍妮。

韓國綜藝《換乘戀愛4》：「Jennie妳好，你們好。」挖賽挖賽，這個笑容實在太可愛，BLACKPINK成員Jennie受邀上換乘戀愛第4季完結篇，堪稱是重磅級嘉賓。

韓國綜藝《換乘戀愛4》：「哥哥這節目太好看了，我能上節目嗎，（妳真的會來嗎），我太開心了真的，真的太棒了，（真的嗎），現在在這裡感覺太奇妙了，像是走進電視裡一樣。」

廣告 廣告

原來Jennie根本就是換乘戀愛的忠實鐵粉，更說是為了搶先看結局被拐來的。

韓國綜藝《換乘戀愛4》：「有劇透嗎，真的一點都沒有，最後聽到的時候也沒關係，他說如果那麼想知道就來吧。」

Jennie一起和大家驚喜尖叫，不時露出小女生談論戀愛時的俏皮表情，還感性分享。

韓國綜藝《換乘戀愛4》：「與其再見面去打破那份愛情，不如就這樣保留下來，我覺得是做了這樣的選擇吧。」

不僅久違回歸綜藝節目，身為摩羯寶寶的Jennie，慶生月更是馬不停蹄。

韓國女團BLACKPINK：「祝你生日快樂。」

日前BLACKPINK乘員們不僅在東京演唱會上替她唱歌慶祝，演唱會後的生日趴踢，Jennie也和香檳女郎熱舞，展現她活潑的一面，她近期還將與好友Dex搭檔主持新節目，秘密好友俱樂部。

韓國綜藝預告《秘密好友俱樂部》：「禮物要有誠意，照顧到心情，還會注重浪漫，喔當我的秘密朋友太幸福了。」

新節目以小天使遊戲為概念，Jennie和眾藝人們必須隱藏身分，為指定對象送禮。

預告釋出已經讓不少粉絲敲碗，想要看到更多可愛得金珍妮，已經迫不及待。



【更多東森娛樂報導】

●機場臭臉挨批不尊重台灣！Jennie大紅禮服火辣登紅毯

●JENNIE辣跳大巨蛋橫掃4獎 許光漢中韓雙語致詞

●超狂！愛女追星父砸245萬買廣告牆 應援Jennie生日

